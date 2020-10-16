Vali Akbıyık: "Hepimiz sağlık için alanlardayız"
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Vali Akbıyık: "Hepimiz sağlık için alanlardayız"

16.10.2020 13:14 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:19
Vali Akbıyık:

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sağlık için alanlarda olduklarını söyledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sağlık için alanlarda olduklarını söyledi.

Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve beraberindeki kurum müdürleri, kent merkezinde maske, sosyal mesafe denetiminde bulundular. Denetim öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Vali Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatları ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ilgili tüm kurum ve diğer görevlilerle alanda olduklarını söyledi. Vali Akbıyık, "Maske, mesafe ve temizlik denetimlerini yapmaya devam ediyoruz. İş yerleri, toplu taşıma araçları, kafeler, restoranlar, kahvehaneler ve caddeleri denetleyeceğiz. Kentimizde korona virüsü en aza indirip bitirmeyi ve vatandaşlarımızın daha sağlıklı yaşamalarını sağlamak için çalışmalarımız sürüyor. Hepimiz sağlık için alanlardayız" dedi.

Vali Akbıyık ve beraberindekiler ayrı caddelerde denetimlerde bulundular. - HAKKARİ

Vali Akbıyık: 'Hepimiz sağlık için alanlardayız'
Vali Akbıyık: 'Hepimiz sağlık için alanlardayız'
Vali Akbıyık: 'Hepimiz sağlık için alanlardayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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