Valheim hileleri: Konsol komutları dahil tüm kodları, Valheim hile kodları nasıl girilir?

Valheim'ın İskandinav esintili dünyasının sert manzaraları hevesli hayatta kalma avcıları için mükemmel bir yer olsa da, birçok oyuncunun yerleşim yerlerini inşa etmek için saatler yeterli zamanı yok.

Oyunda tüccarı bulmaya çalışmaktan bıktıysanız veya kaynaklarınızı en üst düzeye çıkarmak için yeterli domuzu evcilleştirmek için mücadele ediyorsanız, hileler sorunlarınıza çözüm bulabilir.

İşte Valheim'ın tüm hileleri ve konosl komutlarının neler. İşte detayları…

VALHEİM HİLELERİ NASIL GİRİLİR?

Oyununuzda hile yapmaya başlamak için komut konsolunuzu açmanız gerekir. Daha da önemlisi, hileler yalnızca tek oyunculu modda çalışır ve çok oyunculu da işe yaramaz.

Valheim hileleri etkinleştirmek için:

Hile konsolunun Steam'de etkinleştirildiğinden emin olun.

Valheim'ı başlatın ve hile uygulamayı planladığınız dünyaya girin

ve hile uygulamayı planladığınız dünyaya girin Klavyenizde ' F5 ' tuşuna basın

' tuşuna basın Hileleri etkinleştirmek için "devcommands" yazın

yazın Hile kodlarınızı eklemeye başlayın

VALHEİM HİLELERİ VE HİLE KODLARI NELER?

Valheim'ın bilinen tüm hileleri aşağıda listelenmiştir, karakterler ve oyun kodları için bölümler haline getirilmiştir.

VALHEİM KARAKTER HİLELERİ

god – Tanrı modunu aktifleştirir. Hasar almaz olursunuz.

– Tanrı modunu aktifleştirir. Hasar almaz olursunuz. ghost – Hayalet modunu aktifleştirir. Düşmanlar sizi göremez.

– Hayalet modunu aktifleştirir. Düşmanlar sizi göremez. heal – Karakterinizin canını doldurur.

– Karakterinizin canını doldurur. puke – Karakterinizin karnını doyurur, ayrıca canınızı ve staminanızı varsayılan hale getirir.

– Karakterinizin karnını doyurur, ayrıca canınızı ve staminanızı varsayılan hale getirir. pos – Karakterinizin konumunu yazdırır.

– Karakterinizin konumunu yazdırır. hair – Karakterinizin saçını kalıcı olarak siler.

– Karakterinizin saçını kalıcı olarak siler. beard – Karakterinizin sakalını kalıcı olarak siler.

– Karakterinizin sakalını kalıcı olarak siler. model [0/1] – Karakterinizin cinsiyetini değiştirir.

– Karakterinizin cinsiyetini değiştirir. raiseskill [yetenek] [miktar] – Yetenek puanınızı artırır. (Örnek Kullanım: raiseskill jump 100)

– Yetenek puanınızı artırır. (Örnek Kullanım: raiseskill jump 100) resetskill [yetenek] – Yeteneğin seviyesini sıfırlar.

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VALHEİM OYNANIŞ HİLELERİ

imacheater – Hileleri aktifleştirir.

– Hileleri aktifleştirir. freefly – Serbest kamera moduna geçer.

– Serbest kamera moduna geçer. ffsmooth – Sinema kamerası modunu açar.

– Sinema kamerası modunu açar. location – Spawn konunumuna ışınlar.

– Spawn konunumuna ışınlar. goto [x,z] – Verdiğiniz koordinatlara ışınlar.

– Verdiğiniz koordinatlara ışınlar. exploremap – Haritanın tamamını keşfeder.

– Haritanın tamamını keşfeder. resetmap – Haritadaki keşfedilmiş yerleri sıfırlar.

– Haritadaki keşfedilmiş yerleri sıfırlar. tod [0-1] – Günün saatini değiştirir. 0 ve 1 gece yarısını temsil eder, örneğin 0.5 öğle saati olacaktır.

– Günün saatini değiştirir. 0 ve 1 gece yarısını temsil eder, örneğin 0.5 öğle saati olacaktır. tod -1 – Saati sıfırlar.

– Saati sıfırlar. skiptime [saniye] – Süreyi atlar, gün sayısını ve saati değiştirmenizi sağlar.

– Süreyi atlar, gün sayısını ve saati değiştirmenizi sağlar. wind [angle 0-360] [intensity 0-1] – Rüzgarın açısını ve hızını ayarlar.

– Rüzgarın açısını ve hızını ayarlar. resetwind – Rüzgarı sıfırlar.

– Rüzgarı sıfırlar. sleep – Bir sonraki güne geçer.

– Bir sonraki güne geçer. removedrops – Yakındaki yere atılmış eşyaları siler.

– Yakındaki yere atılmış eşyaları siler. players [sayı] – Oyuncu sayısına bağlı zorluk seviyesini değiştirir. (0 = Sıfırlama)

– Oyuncu sayısına bağlı zorluk seviyesini değiştirir. (0 = Sıfırlama) spawn [eşya] [miktar] [seviye] – Belirtilen eşyayı yaratır.

– Belirtilen eşyayı yaratır. tame – Yakındaki evcilleştirilebilen hayvanları evcilleştirir.

– Yakındaki evcilleştirilebilen hayvanları evcilleştirir. killall – Yakındaki düşmanları öldürür.

– Yakındaki düşmanları öldürür. event [isim] – Etkinliği başlatır.

– Etkinliği başlatır. stopevent – Mevcut etkinliği durdurur.

– Mevcut etkinliği durdurur. setkey [isim] – Yeni bir genel anahtar ayarlar.

– Yeni bir genel anahtar ayarlar. resetkeys [isim] – Belirtilen anahtarı sıfırlar.

– Belirtilen anahtarı sıfırlar. listkeys – Tüm genel anahtarları listeler.

– Tüm genel anahtarları listeler. env [env] – Hata ayıklama ortamını ayarlar.

– Hata ayıklama ortamını ayarlar. resetenv – Hata ayıklama ortamını sıfırlar.

– Hata ayıklama ortamını sıfırlar. dpsdebug – Saniye başına hasar hata ayıklama ekranını açar/kapatır.

– Saniye başına hasar hata ayıklama ekranını açar/kapatır. debugmode – Yaratıcı modu açar.

VALHEİM SUNUCU KOMUTLARI

help – Komutları listeler.

– Komutları listeler. info – Sistem bilgisini yazdırır.

– Sistem bilgisini yazdırır. save – Dünyayı zorla kaydeder.

– Dünyayı zorla kaydeder. ping – Gecikmeyi yazdırır.

– Gecikmeyi yazdırır. kick [name/ip/userID] – Belirtilen oyuncuyu atar.

– Belirtilen oyuncuyu atar. ban [name/ip/userID] – Belirtilen oyuncuyu yasaklar.

– Belirtilen oyuncuyu yasaklar. unban [name/ip/userID ] – Belirtilen oyuncunun yasağını kaldırır.

] – Belirtilen oyuncunun yasağını kaldırır. banned – Yasaklı oyuncuları listeler.

– Yasaklı oyuncuları listeler. lodbias [0-5] – Görüş mesafesini ayarlar.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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