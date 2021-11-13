Valheim hileleri: Konsol komutları dahil tüm kodları, Valheim hile kodları nasıl girilir?
Valheim'ın hile kodları ve konsol komutları da dahil olmak üzere Valheim'ın tüm hileleri rehberimizin detayında…
Valheim'ın İskandinav esintili dünyasının sert manzaraları hevesli hayatta kalma avcıları için mükemmel bir yer olsa da, birçok oyuncunun yerleşim yerlerini inşa etmek için saatler yeterli zamanı yok.
Oyunda tüccarı bulmaya çalışmaktan bıktıysanız veya kaynaklarınızı en üst düzeye çıkarmak için yeterli domuzu evcilleştirmek için mücadele ediyorsanız, hileler sorunlarınıza çözüm bulabilir.
İşte Valheim'ın tüm hileleri ve konosl komutlarının neler. İşte detayları…
Oyununuzda hile yapmaya başlamak için komut konsolunuzu açmanız gerekir. Daha da önemlisi, hileler yalnızca tek oyunculu modda çalışır ve çok oyunculu da işe yaramaz.
Valheim hileleri etkinleştirmek için:
- Hile konsolunun Steam'de etkinleştirildiğinden emin olun.
- Valheim'ı başlatın ve hile uygulamayı planladığınız dünyaya girin
- Klavyenizde 'F5' tuşuna basın
- Hileleri etkinleştirmek için "devcommands" yazın
- Hile kodlarınızı eklemeye başlayın
Valheim'ın bilinen tüm hileleri aşağıda listelenmiştir, karakterler ve oyun kodları için bölümler haline getirilmiştir.
- god – Tanrı modunu aktifleştirir. Hasar almaz olursunuz.
- ghost – Hayalet modunu aktifleştirir. Düşmanlar sizi göremez.
- heal – Karakterinizin canını doldurur.
- puke – Karakterinizin karnını doyurur, ayrıca canınızı ve staminanızı varsayılan hale getirir.
- pos – Karakterinizin konumunu yazdırır.
- hair – Karakterinizin saçını kalıcı olarak siler.
- beard – Karakterinizin sakalını kalıcı olarak siler.
- model [0/1] – Karakterinizin cinsiyetini değiştirir.
- raiseskill [yetenek] [miktar] – Yetenek puanınızı artırır. (Örnek Kullanım: raiseskill jump 100)
- resetskill [yetenek] – Yeteneğin seviyesini sıfırlar.
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- imacheater – Hileleri aktifleştirir.
- freefly – Serbest kamera moduna geçer.
- ffsmooth – Sinema kamerası modunu açar.
- location – Spawn konunumuna ışınlar.
- goto [x,z] – Verdiğiniz koordinatlara ışınlar.
- exploremap – Haritanın tamamını keşfeder.
- resetmap – Haritadaki keşfedilmiş yerleri sıfırlar.
- tod [0-1] – Günün saatini değiştirir. 0 ve 1 gece yarısını temsil eder, örneğin 0.5 öğle saati olacaktır.
- tod -1 – Saati sıfırlar.
- skiptime [saniye] – Süreyi atlar, gün sayısını ve saati değiştirmenizi sağlar.
- wind [angle 0-360] [intensity 0-1] – Rüzgarın açısını ve hızını ayarlar.
- resetwind – Rüzgarı sıfırlar.
- sleep – Bir sonraki güne geçer.
- removedrops – Yakındaki yere atılmış eşyaları siler.
- players [sayı] – Oyuncu sayısına bağlı zorluk seviyesini değiştirir. (0 = Sıfırlama)
- spawn [eşya] [miktar] [seviye] – Belirtilen eşyayı yaratır.
- tame – Yakındaki evcilleştirilebilen hayvanları evcilleştirir.
- killall – Yakındaki düşmanları öldürür.
- event [isim] – Etkinliği başlatır.
- stopevent – Mevcut etkinliği durdurur.
- setkey [isim] – Yeni bir genel anahtar ayarlar.
- resetkeys [isim] – Belirtilen anahtarı sıfırlar.
- listkeys – Tüm genel anahtarları listeler.
- env [env] – Hata ayıklama ortamını ayarlar.
- resetenv – Hata ayıklama ortamını sıfırlar.
- dpsdebug – Saniye başına hasar hata ayıklama ekranını açar/kapatır.
- debugmode – Yaratıcı modu açar.
- help – Komutları listeler.
- info – Sistem bilgisini yazdırır.
- save – Dünyayı zorla kaydeder.
- ping – Gecikmeyi yazdırır.
- kick [name/ip/userID] – Belirtilen oyuncuyu atar.
- ban [name/ip/userID] – Belirtilen oyuncuyu yasaklar.
- unban [name/ip/userID ] – Belirtilen oyuncunun yasağını kaldırır.
- banned – Yasaklı oyuncuları listeler.
- lodbias [0-5] – Görüş mesafesini ayarlar.
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