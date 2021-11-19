Vales (Berk Oral) kimdir? Vales gerçek adı ne, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Youtuber Berk Oral kimdir, kaç yaşında?

Son dönemlerde videoları Youtube trendlere giren Vales (Berk Oral) 'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Berk Oral kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Vales ne demek? Vales kimdir, gerçek ismi nedir? İşte bilgiler...

VALES KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Vales nickli ünlü Youtuber ve sosyal medya fenomeninin ismi Berk Oral'dır. Berk Oral, 2001 doğumlu ve 20 yaşındadır. Enes Batur'un arkadaşı olduğu bilinen Vales'in son zamanlarda Youtube videoları trendler listesine girmektedir.

Berk Oral'ın Youtube kanalının ismi "Vales" 'tir. Vales 9 Mart 2019 tarihinde Youtube kanalını açmıştır. Şuana kadar toplamda 105 milyon izlenme alan Vales'in son paylaştığı video 3.2 milyon izlenme almıştır ve şuanda trend 5. sıradadır.

Berk Oral'ın İnstagram'da ise toplamda 417 bin takipçisi vardır. İnstagram hesabının ismi "@berkorl" şeklindedir.

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