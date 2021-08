Vale: Shadow of the Crown, görme engelli oyuncular için çıkış yapıyor!

Bağımsız oyun listelerinde kısa sürede üst sıralara çıkan The Vale: Shadow of the Crown, görme engelli oyuncuları da düşünerek tasarlandı. Ses odaklı bir aksiyon-macera oyunu olacak biçimde piyasaya sürülecek Vale: Shadow of the Crown, 19 Ağustos'ta çıkış yapacak.