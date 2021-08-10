Vale: Shadow of the Crown, görme engelli oyuncular için çıkış yapıyor!

Bağımsız oyun listelerinde kısa sürede üst sıralara çıkan The Vale: Shadow of the Crown, görme engelli oyuncuları da düşünerek tasarlandı. Ses odaklı bir aksiyon-macera oyunu olacak biçimde piyasaya sürülecek Vale: Shadow of the Crown, 19 Ağustos'ta çıkış yapacak.

Bağımsız oyun geliştirici firması Falling Squirrel'in 19 Ağustos'ta çıkış yapmaya hazırlanan görme engelli ve az gören oyuncular düşünülerek geliştirilen oyunu The Vale: Shadow of the Crown, oyun severlere ses odaklı bir deneyim sunacak.

OYUNCULAR TEHLİKELERLE DOLU BİR YOLCULUĞA ÇIKACAK!

Tamamen sesli bir oyun yapmak isteyen geliştirici firmadan Dave Evans, görme engelli Kanadalılara yardım etmeye adanmış bir hayır kurumu olan CNIB ile temasa geçti. Bu bağlantı sayesinde Evans, sesli oyun detaylarına ve hassas konulara en iyi nasıl yaklaşılacağı konusunda küçük bir eğitime dahil oldu. Bu eğitimi almasına yardımcı olan oyun danışmanı Martin Corsellis ile oyunun geliştirmeleri bir üst noktaya çıktı.

Geliştirici, görme engelli oyuncuları, her türlü tehlikeyle dolu bir yolculuğa çıkan kör bir kahraman hakkında duygusal bir hikaye oluşturma arzusunu da dile getirdi.

Steam'de listelenen oyun, inceleme puanları ve yorumlarıyla şimdiden büyük beğeni topladı. The Vale: Shadow of the Crown'ın ses, yankı ve oyun deneyimiyle pek çok oyuna da yol gösterecek nitelikte olduğu belirtiliyor.