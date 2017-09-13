Vakko Wedding 2018 Koleksiyonu: Kusursuz Ve Cesur

Vakko Wedding'in yeni sezonunda zengin işlemeler, minimal çizgiler, transparan ve dinamik detaylarla birleşiyor, göz kamaştırıcı bir ihtişam sunuyor.

DÜNYACA ÜNLÜ ELİE SAAB, ZUHAİR MURAD, TASARIMLARIYLA VAKKO WEDDİNG'DE

Her dönem, gelinlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan gösterişli gelinlikler sadece kraliyet düğünlerine özgü bir asaletle bu sezon da başrolde olacak. Üç boyutlu çiçekler, işlemeler, dantel aplik kullanımları ile zenginleştirilmiş kabarık etekler, Elie Saab, Zuhair Murad gibi dünyaca ünlü tasarımcılarla Vakko Wedding' de buluşuyor.

SADELİĞİN İHTİŞAMINI YANSITAN MİNİMAL TREND İLE BÜYÜLEYİCİ GELİNLER

Klasik formlardan farklı olarak net kesimler ve sade tasarımlardan oluşan minimal trend ise Vera Wang, Legends Romona Keveza, Oscar de la Renta gibi markaların koleksiyonlarında özenli ve abartısız formlarla öne çıkarken, sadeliğin ihtişamına vurgu yapıyor.

YENİ SEZONDA TRANSPARAN, DİNAMİK, CESUR DETAYLAR ÖNE ÇIKIYOR

Klasik kesimlerden güncel formlara tül ve dantelin en özel kullanımıyla tasarlanan transparan modeller, geçtiğimiz sezon popüler olan "Tattoo effect" akımının devamı niteliğinde. Transparan tasarımlar Zuhair Murad, Yolan Cris, Galia Lahav, Vera Wang koleksiyonlarında masum ve asil duruşlarıyla göze çarpıyor.

Son birkaç sezondur gelinlerin gözdesi olan dinamik formlardaki katlı etekler ise dantelin ve işlemenin inceliklerini gösterirken, kabarık ve dar eteklerdeki "boomerang" etkisiyle dinamik bir görüntü sunuyor. Hareketli tasarımlar Marchesa, Monique Lhuillier, Yolan Cris koleksiyonlarında hafif tül ve dantel detaylarıyla daha da çekici bir hale bürünüyor.

Vakko Wedding'in cesur gelinlerinin seçimi ise; bu sezon da iddalı yırtmaçlar, V yakalar, cüretkar sırt dekolteleri ve crop top formlardan yana olacak. Berta, Yolan Cris, Sachin&Babi'in koleksiyonlarında yer alan gelinlikler, bohem ve romantik detaylarıyla da çarpıcı bir görünüm sunuyor.

Vakko Wedding, zengin koleksiyonlarının yanı sıra ayrıcalıklı konsepti ile bu sezon da gelin adaylarının hayallerini gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyor…



