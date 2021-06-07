Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, "Merhametin Dili Kuş Dili Vakıf Haftası Toplantısı"nda konuştu

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, vakıf kültür mirasının korunması için gerek Türkiye'de gerekse de Osmanlı Vakıflarının yayıldığı geniş coğrafyada çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, vakıf kültür mirasının korunması için gerek Türkiye'de gerekse de Osmanlı Vakıflarının yayıldığı geniş coğrafyada çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Merhametin Dili Kuş Dili Vakıf Haftası Toplantısı"nda konuştu.

Vakfın, topluma bedelsiz hizmet sunan, Allah'ın rızasını almak için icra edilen bir anlayışı taşıdığını söyleyen Ersoy, "Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak dün olduğu gibi bugün de kuşaklar arasında canlı bir köprü olan vakıf kültür mirasının korunması için gerek ülkemizde gerekse de Osmanlı Vakıflarının yayıldığı geniş coğrafyada çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." dedi.

Tüm gayret ve çalışmalarının, kurumun menfaatini gözetmek ve Genel Müdürlüğü, türlü mesnetsiz ithamlarla karşı karşıya bırakma çabalarını boşa çıkarmak olduğunu belirten Ersoy, milletin köklü emanetini korumak ve yaşatmak için görevli olduklarını vurguladı.

"Balkanlardan Ortadoğu'ya kadar her yerde varlık gösteriyoruz"

Ersoy, hiçbir karşılık beklemeden, hayır yapmak arzusuyla içinde yaşadıkları topluma katkı sunmakta yarışan ecdadın rahmetle yad edilmesine vesile olmayı umduklarını dile getirdi.

Balkanlardan Ortadoğu'ya kadar her yerde varlık gösterdiklerini aktaran Başkan Ersoy, yaptıkları çalışmalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'un katkılarını aldıklarını belirtti.

Ersoy, Bezmialem ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversiteleri ile ortaöğretim ve yükseköğretim öğrenci bursları, imaretlerle hayır hizmetlerine devam ettiklerini anlattı.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, sosyal devlet kavramında, imaretlerin katkısının büyük olduğuna inandıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu emanetin duası ile bedduası ile muhatabının da biz olduğumuzu, başında bulunduğumuz kurumun sorumluluğunun ve vebalinin ağır olduğunun şuurundayız. Vakıf kuran ecdadımızın öldükten sonra da amel defterlerinin kapanmamasına özen gösteriyor, dünyayı merhamet ve şefkatle kuşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Zira vakıf, ölüme meydan okumaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe