Vakıflar Genel Müdürlüğünden ihtiyaç sahiplerine koli yardımı
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Kaymakamlık, İstanbul, Üsküdar, Güncel

Vakıflar Genel Müdürlüğünden ihtiyaç sahiplerine koli yardımı

Üsküdar'da Vakıflar Genel Müdürlüğü adına İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü ihtiyaç sahibi ailelere kuru gıda yardımı yaptı.

21.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:31
Vakıflar Genel Müdürlüğünden ihtiyaç sahiplerine koli yardımı

Üsküdar'da Vakıflar Genel Müdürlüğü adına İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü ihtiyaç sahibi ailelere kuru gıda yardımı yaptı.

Üsküdar'da ilçede bulunan aileleri tek tek gezen Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri kuru gıda ürünü bulunan kolileri ailelere teslim etti. Kolilerin içerisinde muhtelif miktarlarda 15 çeşit gıda maddesi bulunuyor. Koli çeşitleri A, B, C, şeklinde kategorilendirilmiş olup içerdiği malzemeler ailede bulunan kişi seçeneklerine göre yapılıyor. Kaymakamlık tarafından tespit edilen ilçe sınırları içerisindeki yardıma muhtaç ailelere kuru gıda bulunan koliler teslim ediliyor.

Kuru gıda yardımına katılan Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürü Musa Akdeniz, "Vakıflar Genel Müdürlüğümüz asırlardır vakıfları kuran ecdadımızın hayır şartlarını yerine getirmek için kapıları tek tek çalıyor. Sağlık, eğitim gibi pek çok şartın yanı sıra kuru gıda yardımlarını da yapmakta bu şartları yerine getirmekteyiz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz 81 ilimizde ve gönüllü organize olarak ihtiyaç sahibi ailelere her ay aylık eve teslim kuru gıda yardımı yapmaktadır. Vakıflar İstanbul İkinci Bölge Müdürlüğümüz de bu şartları yerine getirmek için her ay düzenli olarak 357 aile yani 5 bin 478 kişiyle kuru gıda paketi yardımında bulunmaktadır. Kuru gıda paketimiz üç tiptir ve iki kişilik, dört kişilik ve beş kişilik bir aileleri kapsamaktadır. ve on beş çeşit gıda bulunmaktadır, yardımların giderlerini Fatih Sultan Mehmet, Sultan Beyazıt, Kanuni Sultan Süleyman, 3.Selim, Bezmi Alem Valide Sultan, Hatice Turhan Sultan, Mihrimah Sultan, Gülnüş Emetullah Valide Sultan, Abdullah Ağa, Sinan Paşa, Altunizade İsmail Zühtü Paşa İvaz Paşa Vakfı, Edirneli Salih Bey Vakfi, Defterdar Tahir Efendi Vakfi, Hessa Hatun Vakfı karşılıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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