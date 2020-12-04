Vakaların yüzde 100 arttığı Samsun'da tedbirler sıkılaştırıldı
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Vakaların yüzde 100 arttığı Samsun'da tedbirler sıkılaştırıldı

04.12.2020 16:35 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:39
Vakaların yüzde 100 arttığı Samsun'da tedbirler sıkılaştırıldı

SAMSUN'da vaka sayılarının yüzde 100 artması üzerine ekipler denetimleri sıkılaştırdı.

SAMSUN'da vaka sayılarının yüzde 100 artması üzerine ekipler denetimleri sıkılaştırdı. İnsan trafiğinin yoğun olduğu caddelerde denetimler yapıldı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son haftalarda Adana, Samsun ve Ordu'da vakaların yüzde 100 artış gösterdiğini duyurdu. Hastanelerdeki yoğunluk artış gösterirken, vatandaşlar kalabalık caddelere akın etti. Vatandaşların bilinçlendirilmesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirme çalışmaları başlatıldı. İlkadım İlçesine bağlı Gazi Caddesi Mecidiye Çarşısı ve Bankalar Caddesi'nde bulunan vatandaşlar maske, hijyen ve sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarıldı.


Vakaların yüzde 100 arttığı Samsun'da tedbirler sıkılaştırıldı
Vakaların yüzde 100 arttığı Samsun'da tedbirler sıkılaştırıldı
Vakaların yüzde 100 arttığı Samsun'da tedbirler sıkılaştırıldı
Vakaların yüzde 100 arttığı Samsun'da tedbirler sıkılaştırıldı
Vakaların yüzde 100 arttığı Samsun'da tedbirler sıkılaştırıldı
Vakaların yüzde 100 arttığı Samsun'da tedbirler sıkılaştırıldı
Vakaların yüzde 100 arttığı Samsun'da tedbirler sıkılaştırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Miraç ŞENTÜRK

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