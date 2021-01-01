Vakaların her gün rekor kırdığı İngiltere'de şoke eden olay! Sıcak nargile takımları skandalı ele verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Vakaların her gün rekor kırdığı İngiltere'de şoke eden olay! Sıcak nargile takımları skandalı ele verdi

01.01.2021 18:50 | Son Güncelleme: 01.01.2021 19:06
Vakaların her gün rekor kırdığı İngiltere'de şoke eden olay! Sıcak nargile takımları skandalı ele verdi

İngiltere'nin başkenti Londra'da polis, baskın düzenlediği bir kafede, koronavirüs yasaklarına rağmen yaklaşık 50 kişinin nargile içerek futbol izlediğini tespit etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kalabalık ortamlarda toplanmanın yasak olduğu dönemde polisin gelmesiyle içeridekilerin kaçtığı fakat olay yerindeki 21 adet nargilenin hala sıcak olduğu açıklandı.

Düzenlenen baskının ardından mekanın sahibinin 10 bin sterlin para cezası ile karşı karşıya olduğu duyuruldu.

"GEVŞEMENİN ZAMANI DEĞİL"

Polis yetkilisi Louis Smith'in yaptığı açıklamada, "2020 yılının hepimiz için zorlu geçtiğinin farkındayız fakat şu an koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak ve salgını kontrol altına almak için alınan önlemlere uymamanın ya da gevşetmenin zamanı değil" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

Koronavirüsün yeni bir varyasyonunun ilk tespit edildiği ülke olan İngiltere'de salgın büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor. Yaklaşık 2,5 milyon vakanın tespit edildiği ülkede şu ana kadar 73 binden fazla kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Hastanelerde yoğun bakım üniteleri de kapasitelerini zorlar hale geldi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Cahit Özkan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Enis Arıkan Seren Serengil Yılmaz Erdoğan Cengiz Kurtoğlu
Spor Güven Yalçın Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Sofiane Feghouli Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Yılbaşı Futbolcu Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vakaların her gün rekor kırdığı İngiltere'de şoke eden olay! Sıcak nargile takımları skandalı ele verdi - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 19:06:18. #1.14#
title