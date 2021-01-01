Vakaların her gün rekor kırdığı İngiltere'de şoke eden olay! Sıcak nargile takımları skandalı ele verdi

İngiltere'nin başkenti Londra'da polis, baskın düzenlediği bir kafede, koronavirüs yasaklarına rağmen yaklaşık 50 kişinin nargile içerek futbol izlediğini tespit etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kalabalık ortamlarda toplanmanın yasak olduğu dönemde polisin gelmesiyle içeridekilerin kaçtığı fakat olay yerindeki 21 adet nargilenin hala sıcak olduğu açıklandı.

Düzenlenen baskının ardından mekanın sahibinin 10 bin sterlin para cezası ile karşı karşıya olduğu duyuruldu.

"GEVŞEMENİN ZAMANI DEĞİL"

Polis yetkilisi Louis Smith'in yaptığı açıklamada, "2020 yılının hepimiz için zorlu geçtiğinin farkındayız fakat şu an koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak ve salgını kontrol altına almak için alınan önlemlere uymamanın ya da gevşetmenin zamanı değil" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

Koronavirüsün yeni bir varyasyonunun ilk tespit edildiği ülke olan İngiltere'de salgın büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor. Yaklaşık 2,5 milyon vakanın tespit edildiği ülkede şu ana kadar 73 binden fazla kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Hastanelerde yoğun bakım üniteleri de kapasitelerini zorlar hale geldi.