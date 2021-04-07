Vakalar artınca Vali Hacıbektaşoğlu denetimleri sıklaştırarak vatandaşları uyardı
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Vakalar artınca Vali Hacıbektaşoğlu denetimleri sıklaştırarak vatandaşları uyardı

İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ - Haberler | Sağlık

Vakalar artınca Vali Hacıbektaşoğlu denetimleri sıklaştırarak vatandaşları uyardı Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlere sıklaştırarak vatandaşları kurallara uyması konusunda uyardı.

Vakalar artınca Vali Hacıbektaşoğlu denetimleri sıklaştırarak vatandaşları uyardı

SİİRT - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlere sıklaştırarak vatandaşları kurallara uyması konusunda uyardı.

Vali Hacıbektaşoğlu, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıda bulundu. Bir yılı aşkın bir süreden beri dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınını önlemeye yönelik denetimlerin kent genelinde devam edeceğini belirten Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yeni mutant virüsün daha hızlı bir yayılma gösterdiğini, bütün vatandaşları önlemlere daha sıkı sarılmaya davet ettiğini söyledi. Kent genelinde mart ayına göre 7-8 kat artış gösteren bir virüsle karşı karşıya olduklarını dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, "Eylül, ekim, kasım ayları salgının en yüksek olduğu zamandı. Biz aralıktan itibaren ciddi düşüş yaşadık. Mart ayı ortalamasına baktığımızda günlük vaka ortalamamız altıydı. Mart son haftası çok ciddi bir artış oldu. Bunda kontrollü normalleşme kısıtlayıcı tedbirlerin kalkması nedeniyle bir artış ön görüyorduk. Özellikle mutant virüsün bütün şehirlere ulaşması salgının ciddi manada yayılma hızının arttığını görüyoruz. Bunu ilimizde de görüyoruz. Nisan ayı bir haftalık ortalamamız 50'ye yakındır. Bu ciddi bir artış. Biz bunu gözlemliyoruz. Salgının başlangıcındaki artış hızından daha yüksek bir artış hızı demektir. Bu artış hızına göre bizim bütün tedbirlerimizi hiç aksatmadan sıkı sıkı uygulamamız gerekiyor. Mecbur olmadıkça hareket etmeyeceğiz. Çarşı pazar ve kalabalık yerlerden uzak duracağız. Seyahatlerimizi kısıtlamamız lazım. Aile ziyaretleri komşu ziyaretleri taziye düğün ve benzeri şeylerden kaçınmamız lazım. Her zamankinden daha fazla tedbirlere uymamız gerekiyor" dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra ekiplerle birlikte denetime katıldı.

Vakalar artınca Vali Hacıbektaşoğlu denetimleri sıklaştırarak vatandaşları uyardı
Vakalar artınca Vali Hacıbektaşoğlu denetimleri sıklaştırarak vatandaşları uyardı
Vakalar artınca Vali Hacıbektaşoğlu denetimleri sıklaştırarak vatandaşları uyardı
Vakalar artınca Vali Hacıbektaşoğlu denetimleri sıklaştırarak vatandaşları uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ

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