Vaka sayısı yüz binde 200'ü aşan 11 kentte kritik süreç! 14 günlük izleme sonrası yeni yasaklar gelebilir
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Vaka sayısı yüz binde 200'ü aşan 11 kentte kritik süreç! 14 günlük izleme sonrası yeni yasaklar gelebilir

17.03.2021 07:42 | Son Güncelleme: 17.03.2021 07:58

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık Kovid-19 vaka tablosuna göre, Türkiye'de 100 bin nüfusta görülen vaka sayısını artıran il sayısı 58, kritik 200 bin barajını aşan il sayısı ise 11 oldu. Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Yalova, Balıkesir, Edirne, Konya, Kilis, Sinop ve Samsun 14 günlük süreç boyunca takip edilecek; bu yerlerde gidişat değişmezse, yeni kısıtlama kararlarının alınması kaçınılmaz olacak.

Önceki gün Kabine toplantısında, koronavirüs salgınına ilişkin gidişat görüşüldü, tedbirler açısından "mevcut durumun korunması" kararı alındı.

58 İLDE ARTIŞ VAR

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı illere göre 7 günlük Kovid-19 vaka sayısını gösteren güncel haritayı açıkladı. Buna göre 6-12 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 100 bin nüfusta görülen vaka sayısını düşüren il sayısı 23'te kalırken, 58 ilde artış yaşandı.

KARADENİZ İLLERİ BAŞI ÇEKTİ

Son açıklanan vaka tablosuna göre, Karadeniz illeri yine başı çekti. Geçen hafta vaka sayısında liderliği Ordu'dan devralan Samsun, liderliğini 6-12 Mart haftasında da sürdürdü. Samsun'u; Kilis, Balıkesir, İstanbul, Yalova ve Konya takip etti. 27 Şubat-5 Mart döneminde her 100 bin kişiden 348'inde virüs tespit edilen Samsun'da, bu hafta rakam 458'e yükseldi.

Milliyet'in haberine göre; haftalık verilerde 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı açısından ilk 5'te yer alan diğer iller Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis oldu. Sinop'un vaka sayısı 314.15'ten, 345.56'ya, Giresun'daki vaka sayısı 282.14'ten 296.84'e, Balıkesir'deki vaka sayısı 172.46'dan 257.60'a, Kilis'in vaka sayısı da 163.17'den, 255.62'ye yükseldi.

Samsun'da geçen haftaya göre 100 bin kişiye düşen vaka sayısında 110.17'lik artış görülürken Kilis'te vaka sayısında 92.45'lik, Balıkesir'de 85.14'lük, İstanbul'da 66.68'lik, Yalova'da 65.57'lik, Konya'da 52.93'lük artış kaydedildi.

11 İL, 200 BİN BARAJINI AŞTI

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verilere göre vaka sayısında 200 barajını aşan illerin sayısı 11 oldu. Bu iller Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Yalova, Balıkesir, Edirne, Konya, Kilis, Sinop ve Samsun olarak gerçekleşti. Barajı aşan iller için 14 günlük izleme süreci sonunda yeni yasak ve kısıtlamaların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Vaka sayısı yüz binde 200'ü aşan 11 kentte kritik süreç! 14 günlük izleme sonrası yeni yasaklar gelebilir
Haber Yorumları (3)
YÜZYÜZE SINAVLAR HARİÇ: Yüzyüze sınavlar hariç okula gidilmesin. Cumartesi ve Pazar günlerini marketleri de dahil ederek kısıtlayın. .
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ANLAMSIZ: illakı 14 gun daha ortalıgın daha berbat hale gelmesını beklemenız taktire şayan bır hareket !
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SAMSUNLU YÜCEL: KRİTİK EŞİK AŞILDI AMA HER YER AÇIK!BU GİDİŞLE SAMSUN RAMAZANI EVDE GEÇİRİR.
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