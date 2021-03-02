Vaka sayısı en az olan il Şırnak'ta, yüz yüze eğitim başladı

SAĞLIK Bankanalığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında mavi renkli iller listesinin ilk sırasına yerleşen Şırnak'ta yüz yüze eğitime geçildi. Okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşan öğrenciler, okulların bir daha kapanmasını istemediklerini ifade ederken, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, güzel sonuçlarla yıl sonunu getireceklerini belirterek, tedbirlere uyan Şırnaklılara teşekkür etti.

Koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından yüz yüze eğitime geçildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında yüz binde 2.29 oranla Türkiye'nin en az vaka sayısının olduğu Şırnak'ta İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, 8'inci ve 12'nci sınıfların bugün eğitim öğretime açılmasına karar verdi.

'GÜZEL SONUÇLARLA YIL SONUNU GETİRECEĞİZ'

Şırnak Orgeneral Edip Başer İlkokulu'nda öğrencilerin ilk ders zili heyecanına ortak olan Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği kriterler doğrultusunda eğitim öğretime başladıklarını söyledi. Güzel sonuçlarla yıl sonunu getireceklerini ifade eden Şener, şöyle konuştu:

"Salgın süreci boyunca zaten çok büyük tedbirlerle eğitimlerimizi gerçekleştirmeye çalıştık. Velilerimiz bu konuda bize sabırla güvendiler ve inandılar. Eğitimlerimizi uzaktan da olsa yürüttük. EBA destek noktalarıyla takviye ettik. Bakanlığımızın desteğiyle tabletlerimizi dağıtmaya çalıştık. Bu süreçten sonra da çok mutluyuz. Öncelikle düşük riskli iller arasında olmak bizim için mutluluk verici. Bu konuda tüm Şırnaklılara teşekkür ediyorum. Çünkü biz bu sosyal mesafeyi, maskeyi ve hijyeni korumadığımız sürece okullarımızı açamaz hale gelmiştik. Ama bugün güzel bir gün. Çocuklarımız sabah erken saatlerinde okullardaydılar, öğretmen arkadaşlarımız özledikleri okullarında çocuklarıyla bir aradalar. Bakanlığımızın belirlediği kriterler doğrultusunda eğitim öğretimimiz başladı. Güzel sonuçlar alacağız başarıyla. Şırnak zaten başaracağım diyordu ve başaracağız. Güzel sonuçlarla yıl sonunu getireceğiz inşallah."

'OKULUMA KAVUŞTUM, ÇOK MUTLUYUM'

İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi Kayra Melis Bekar, arkadaşlarını çok özlediğini dile getirerek, "Okulumu çok özlemiştim, iyi ki okuluma kavuştum. Arkadaşlarımı çok özledim. Şimdi çok mutluyum" dedi.

Okulların bir daha kapanmasını istemeyen ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Ali Kaan Aydınlı da, "Okulumun açıldığına çok seviniyorum. Bir daha kapanmasını da istemiyorum. İnşallah okullar hiç kapanmayacak. Şu an çok mutluyum, arkadaşlarımla oynuyorum. Derslerde de öğretmenimi çok iyi dinliyorum" diyerek okuluna kavuşmanın sevincini paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı