Vaka sayısı artan Samsun'da hastanelerde test kuyruğu
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Vaka sayısı artan Samsun'da hastanelerde test kuyruğu

14.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:56
Vaka sayısı artan Samsun'da hastanelerde test kuyruğu

SAMSUN'da vaka sayısının artmasının ardından hastaneler, test yaptırmak isteyenlerle doldu.

SAMSUN'da vaka sayısının artmasının ardından hastaneler, test yaptırmak isteyenlerle doldu. Pozitif vakayla temas halinde 4 ile 7'nci günler arasında test yaptırmanın daha doğru sonuç vereceğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, "Hemen test yaptırmak bizi yanıltabilir. Ayrıca bu testin tomografi veya kanla da desteklenmesi gerekir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından riskin artmaya devam ettiği iller arasında sayılan Samsun'da temaslı ya da hastalık semptomları görülen vatandaşlar, PCR testi yaptırmak için kamu ve özel hastanelere akın etti. Kentteki hastanelerin önünde test kuyrukları oluştu. 

Belirtiler üzerine test yaptırmaya geldiğini söyleyen Basri Temiz (21), "Devlet hastaneleri, özel hastanelere göre daha kalabalık oluyor. Kendimi daha fazla riske atmak istemediğim için özel hastaneye geldim. Samsun nezdinde vaka sayılarının artışa geçtiğini biliyoruz. Bu yönde sık sık uyarılar yapılıyor. İnsanların daha fazla ciddiye almasını istiyorum. Şakaya alınacak bir mesele değil" dedi.'HEMEN TEST YAPTIRMAK BİZİ YANILTABİLİR'Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, "PCR her zaman doğru şekilde sonucu gösterecek bir şey değildir. Bunu kan ve tomografi testleriyle de desteklemek gerekebilir. Sadece sürüntü alınan hastalar zaman zaman negatif çıksalar da aslında pozitif olabiliyorlar. 'Testim negatif çıktı' diyerek gezinen vakalar, artışa sebebiyet veriyor. Bu nedenle vatandaşlarımız PCR'ın yanı sıra diğer testleri de talep ediyor. Hastanemizdeki test talebindeki artışın temel nedeni bu" dedi.

Pozitif veya teması bulunan vakaların hemen hastanelere giderek test yaptırmasının yanıltıcı olabileceğini belirten Dikmen, "Hastalığın bir inkübasyon periyodu bulunuyor. Bu süre 4 ile 7 gün arasında değişiyor. Bir Covid-19 vakası ile temas bulunuyorsa, bu süre geçtikten sonra PCR yaptırmak daha doğru bir sonuç verecektir. Hemen test yaptırmak bizi yanıltabilir. Ayrıca bu testin tomografi veya kanla da desteklenmesi gerekir" diye konuştu.


- Samsun
Vaka sayısı artan Samsun'da hastanelerde test kuyruğu
Vaka sayısı artan Samsun'da hastanelerde test kuyruğu
Vaka sayısı artan Samsun'da hastanelerde test kuyruğu
Vaka sayısı artan Samsun'da hastanelerde test kuyruğu
Vaka sayısı artan Samsun'da hastanelerde test kuyruğu
Vaka sayısı artan Samsun'da hastanelerde test kuyruğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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