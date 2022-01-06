Vaka sayısı 70 bine yaklaştı, Bakan Koca'dan uyarı geldi: Mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 143 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 66 bin 467 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

VAKALAR PATLADI, BAKAN KOCA'DAN UYARI GELDİ

Dünya üzerinde 5 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, yeni varyantlar üzerinden tehlike saçmaya devam ediyor. Omicron ve Delta'nın da yoğunluğunu artırmasıyla Türkiye'de de vaka sayılarında patlama yaşanması üzerine Twitter hesabından bir uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım" ifadesini kullandı.

"BİZİM HAREKETLİLİĞİMİZ AZALDIKÇA OMICRON'UN DA HIZI KESİLECEK"

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulunarak, "Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim" dedi.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

5 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, ülkemizde 66 bin 467 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 137'den 143'e çıktı. İyileşen hasta sayısı 29 bin 316 olurken toplam 417 bin 787 PCR testi yapıldı. Vaka sayıları son olarak 16 Nisan 2021'de 63 bin 82'yle rekor kırmıştı.

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