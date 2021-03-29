Vaka sayılarının patladığı Karadeniz'de artışın durdurulamama sebebi ortaya çıktı: Aşı yaptırmıyorlar

Korona vaka sayılarının giderek arttığı ülkemizde, özellikle Karadeniz bölgesindeki illerimiz kritik seviyeye ulaştı. Samsun başta olmak üzere Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de vaka oranında artış sürerken, bölgedeki doktorlar çarpıcı detaylar paylaştı. Buna göre artışın en önemli sebebi; vatandaşların aşı olmaktan kaçınmaları oldu. Yoğun bakımdaki birçok hastanın aşı sırası geldiği halde yaptırmadığı, toplu etkinliklere katıldığı ve temaslı listelerini ekiplerle paylaşmadığı ortaya çıktı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs vaka sayısında artış devam ediyor. Dün ülke genelinde 29 bin 58 yeni vaka saptandı, 153 vatandaşımız ise hayatını kaybetti.

KARADENİZ HALKI AŞI OLMUYOR

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı illere göre risk durumu haritasında ise Karadeniz Bölgesi'nde nüfusa oranla vaka sayısının en fazla olduğu kentler ilk sırada yer alıyor. Bölgedeki Kovid-19 hastalarını tedavi eden doktorlar, Karadeniz'de vaka artışının nedenlerini paylaştı. Milliyet'in haberine göre Türkiye'nin Vuhan'ı haline gelen Samsun'da hastaların yüzde 80'inde İngiliz varyant türünün görüldüğü belirtildi. Trabzon'da 65 yaş üzeri 40 binden fazla vatandaş aşı olmaktan kaçındı, yoğun bakım servisleri aşı olmayan 65 yaş üzeri vatandaşlarla doldu.

TEMASLI LİSTESİNİ VERMEKTEN KAÇINIYORLAR

Doktorlar özellikle Trabzon ve Samsun'da hastalığa yakalanan birçok kişinin temas öyküsünü söylemekten kaçındığına ve asemptomatik hastaların sokaklarda gezindiğine dikkat çekiyor.

"AŞILANMADIĞI İÇİN YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE TEDAVİ GÖRENLER VAR"

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Esra Tanyel, durumu şu sözlerle ortaya koydu: "Samsun genelinde aşı tereddüdü yaşayan insanlar azımsanmayacak oranda. 65 yaş üzerindeki popülasyonda aşılanmadığı için yoğun bakım servisinde tedavi gören hastalar var. Yataklar dolmuş durumda. Bafra ilçesi, diğer ilçelere göre virüs yükünün daha fazla olduğu merkezlerden.

"YOĞUN BAKIMA ALDIĞIMIZ TEYZENİN DOĞUM GÜNÜNE KATILDIĞINI ÖĞRENDİK"

Birçok insan halen virüsü ciddiye almazken mevlit, taziye, doğum günü ve kutlama etkinlikler devam ediyor. Geçen gün yoğun bakıma kaldırdığımız 65 yaş üzeri bir teyzenin, doğum günü kutlamasına katıldığını öğrendik. Bu kutlama nedeniyle 6 ev karantinaya alındı. Bu tür örnekler çok fazla."

"TEMASLI BİRÇOK KİŞİ ELİNİ KOLUNU SALLAYIP VİRÜSÜ YAYMAYA DEVAM EDİYOR"

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Gürdal Yılmaz ise kent genelinde yaşanan en büyük sorunun aşı tereddüdü olduğunu belirtip "Yoğun bakımda yatanların neredeyse tamamı aşı olmaktan kaçınan 65 yaş üstü vatandaşlar. Kovid-19'a yakalanan bir çok kişi yakını karantinada kalmasın diye temas öyküsünü saklayıp, söylemiyor. Hasta temaslı birçok kişi elini kollunu sallayarak virüsü yaymaya devam ediyor." dedi.