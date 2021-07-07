Vaka sayılarında en fazla düşüş Gümüşhane'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vaka sayılarında en fazla düşüş Gümüşhane'de

İhlas Haber Ajansı / Uğur Bulut - Haberler | Sağlık

Vaka sayılarında en fazla düşüş Gümüşhane'de Gümüşhane'de vaka düşüşlerinin sebebi aşı ve kurallara uyulması Sağlık Bakanı Dr.

Vaka sayılarında en fazla düşüş Gümüşhane'de

Gümüşhane'de vaka düşüşlerinin sebebi aşı ve kurallara uyulması

GÜMÜŞHANE - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık Covid-19 vaka sayısında geçtiğimiz haftaya göre Türkiye'de en fazla düşüşün yaşandığı il olan Gümüşhane'de vatandaşlar bu durumu kurallara uyulmasına ve aşıya bağladı.

1 Temmuz itibariyle başlayan kademeli normalleşmenin üçüncü aşamasıyla birlikte birçok konuda yasakların kalkmasıyla rahat bir nefes alan vatandaşlar, dikkat ve tedbiri elden bırakmıyor.

Salgınla mücadelenin en önemli 3 kuralı olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle riayet edilen Gümüşhane'de aşı kampanyalarıyla birlikte vaka sayıları oldukça düşük seviyeye geriledi.

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından vatandaşlar ortaya çıkan tablodan dolayı sevinçli olduklarını belirtirken kent merkezindeki esnaflardan Sebahattin Uçar bu tablonun oluşmasında aşı ve gurbetçi hareketliliğinin az olmasının etkili olduğunu söyledi.

Uçar, "Gümüşhane'de yetkililerin aldıkları tedbirler, vatandaşların da bu tedbirlere uymasıyla birlikte vaka sayılarımız aşağıya doğru döndü. Bundan sonra daha da diplere doğru inecektir" dedi.

Beytullah Saraç ise Covid-19'un sonunun geleceğini belirterek, "Aşılamanın bunda çok etkisi var. Yaş sınırı da kaldırıldı aşıda. Artık herkes aşı olabiliyor. Ben bu düşüşte aşılamanın etkili olduğunu düşünüyorum. İki yıldır herkes evlerinde ve çok bunaldık. İşyerleri de bundan etkilendi. Salgın nedeniyle hem ekonomik hem de psikolojik olarak herkes bunalımda. İnşallah bu rahatlamalar devam eder, insanlar eski günlerine geri döner" diye konuştu.

15 Temmuz Zafer Meydanında arkadaşlarıyla birlikte oturan Servet Şenel de Covid-19 vaka sayısının düşüşünü aşıya bağlayarak vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeye devam etmelerini istedi.

Almanya'dan memleketi Gümüşhane'ye gelen ve oradaki kısıtlamaları anlatan Muhammet Söğüt ise vakaların düşmesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Hayat o yasaklarla çok zor ve bunaltıcıydı. Almanya'da da sokağa çıkma yasağı vardı. Bir haneden 2 kişi bir araya gelebiliyordu. Arabaya binilince yanda oturması yasak, arka koltukta oturacaktı. Daha kalın bir maske vardı o şarttı. Gece vardiyası için özel izinler alıyorduk" şeklinde konuştu.

Vaka sayılarında en fazla düşüş Gümüşhane'de
Vaka sayılarında en fazla düşüş Gümüşhane'de
Vaka sayılarında en fazla düşüş Gümüşhane'de
Vaka sayılarında en fazla düşüş Gümüşhane'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Bulut

Koronavirüste varyant kabusu sürüyor! Delta varyantından sonra şimdi de Lambda varyantı çıktı
Koronavirüste varyant kabusu sürüyor! Delta varyantından sonra şimdi de Lambda varyantı çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 35 kişi vefat etti, 4 bin 678 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 35 kişi vefat etti, 4 bin 678 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Selin Şekerci Orhan Gencebay
Spor Mesut Özil Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vaka sayılarında en fazla düşüş Gümüşhane'de - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 09:31:00. #1.16#

title