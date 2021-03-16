Vaka şampiyonu Samsun'da sokaklarda korkutan kalabalık
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Vaka şampiyonu Samsun'da sokaklarda korkutan kalabalık

16.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:52

Vaka şampiyonu Samsun'da sokaklarda korkutan kalabalık Vaka şampiyonu Samsun'da 6 günde 6 bin 218 vaka tespit edilmesine rağmen sokaklardaki kalabalık dikkat çekiyor.

Vaka şampiyonu Samsun'da sokaklarda korkutan kalabalık

SAMSUN - Vaka şampiyonu Samsun'da 6 günde 6 bin 218 vaka tespit edilmesine rağmen sokaklardaki kalabalık dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı korona virüs vaka sayılarına göre, Türkiye'de 6-12 Mart tarihleri arasında 93 bin 470 vaka tespit edildi. Karadeniz Bölgesi'nin tamamında tespit edilen vaka sayısı ise 17 bin 106 kişi oldu. Tüm Türkiye'de tespit edilen vakaların yüzde 6,63'lük gibi dikkat çekici seviyede bir oran Samsun'da olmasına rağmen sokaklardaki kalabalıkların azalmaması tehlikeyi gözler önüne seriyor.

Samsun'daki vaka artışları ile birlikte tedbirler de üst düzeye çıkartıldı. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı araçlar sokaklarda anonslar ile vatandaşları uyarırken, kalabalık caddelere ise polis ekipleri 'HES' kodu ile girişlere izin veriyor. HES kodu ile giriş yapılabilen caddeye girmek için vatandaşların oluşturduğu kuyruk dikkat çekiyor. Samsunlu vatandaşlar ise vaka artışlarını tedbirlere uyulmadığı için arttığını söylüyor.

"Kimse kurallara uymuyor"

Vatandaşların kurallara uymadığını söyleyen 7. sınıf öğrencisi Beril Civelek, "Kimse kurallara uymuyor, okullarda bile mesafe ve maskeyi doğru kullanan yok. Vaka artışı, sokakta insanlar rahatça maskesini çıkartıp gezdiği için oluyor. Ben tüm önlemlerimi alıyorum. Bizim okulumuz zaten açılmadı. Sokaklara sadece ihtiyacım olduğu zaman çıkıyorum" dedi.

Herkesin kendine göre önlem alması gerektiğini belirten Serkan Özcan, "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamamız gerekiyor. Çarşıya zorunlu olmadıkça gelmiyorum. Çalıştığım için işten eve, evden işe gidiyorum. Tedbiri elden bırakmamız gerekiyor" diye konuştu.

Vaka sayılarında azalma olmamasının nedenin tedbirlere uyulmadığı için olduğunu ifade eden bir vatandaş da, "Tedbirlerimizi almadığımız için vakalar azalmıyor. Mesafeye önem vermiyoruz. İşi olan da olmayanda herkes çarşılarda" ifadelerini kullandı.

Vaka şampiyonu Samsun'da sokaklarda korkutan kalabalık
Vaka şampiyonu Samsun'da sokaklarda korkutan kalabalık
Vaka şampiyonu Samsun'da sokaklarda korkutan kalabalık
Vaka şampiyonu Samsun'da sokaklarda korkutan kalabalık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN UYSAL

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