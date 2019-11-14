Vajina hakkında bilinmesi gerekenler

14.11.2019 05:06 | Son Güncelleme: 14.11.2019 05:06

İnternette, sosyal medyada vajina ve vajina sağlığı ile bakımı hakkında doğru yanlış çok sayıda paylaşım yapılıyor.

Yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için kolları sıvayan uzmanlardan biri, 25 yıldır ABD'de ve Kanada'da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Jen Gunter.

Kadın sağlığı konusunda bilinç sahibi olunması için kampanyalar yürüten Gunter, Twitter kullanıcıları arasında da "sosyal medya jinekoloğu" olarak biliniyor.

Gunter son dönemde vajinaya konulan ve "Yeşim Yumurta" (Jade Egg veya Yoni Egg) olarak bilinen doğal taşların şifa amaçlı kullanıldığı iddialarına karşı mücadele ediyor. Çin geleneğine ait olduğu söylenen Yeşim Yumurta'nın "hormon dengesi sağladığı, adet dönemini ve idrar torbasını düzene soktuğu" iddia ediliyor.

Gunter ise Yeşim Yumurta'nın Çin geleneklerine dayanmadığını ve herhangi bir bilimsel açıklaması olmadığını söylüyor, iddiaları da çürütüyor.

"The Vagina Bible" kitabının yazarı da olan Gunter, BBC Dünya Servisi'nin "Health Check" radyo programına vajina hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı:

1- Vajina ile vulva arasındaki farkı bilmek önemli

Vajina vücudun içinde, rahmi dış dünyaya bağlayan kas kanalıdır. Genital bölgenin dışarıdan bakıldığında görülen, kıyafete değen kısmı ise vulva.

Dr. Jen Gunter doğru terminolojiyi bilmenin önemli olduğunu ve genellemeyle yapılan tanımlardan kaçınılması gerektiğini söylüyor. Gunter, "Vajina veya vulva isimlerini kullanmanın çirkin, utanılacak bir şeymiş gibi yansıtılması doğru değil" diyor.

Gunter, vulvanın dışındaki bölgenin tıptaki adının "pudenda" olduğuna dikkat çekip bunun da Latince "pudet", yani "utanma" anlamına geldiğini söylüyor. Genital bölgeyi tanımlarken farklı isimler kullanmanın kadınlara duygusal olarak zarar verebileceği, ama aynı zamanda tedavilerde de tanının doğru konulmamasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Doğru isim kullanılmadığında doğru tedavi de mümkün olmayabilir.

2-Vajina kendi kendini temizler

Dr. Jen Gunter, son 10 yılda vajinal temizlik ve koku için satılan ürünlerdeki artışla kadınların vajina sağlığına ve temizliğine bakış açılarında da ciddi bir değişim gözlemlediğini söylüyor. Kuzey Amerika'da geçen yıl kadınların %57'si vajinal temizlik için güzellik merkezlerine gitti. Çoğu da cinsel partnerlerinin teşvikiyle bunu yaptıklarını söyledi.

Ama Gunter, vajinanın içinin temizlenmesi için herhangi bir ürün kullanmaya gerek olmadığını söylüyor.

"Bu kendi kendini temizleyen bir fırın gibi" diyor Gunter vajina için.

Gunter özellikle kokulu vajinal duş yöntemlerine karşı çıkıyor:

"Bu bir vajina, pina colada kokteyli değil. Duşlar vajinanız için sigara gibidir."

Bazen su bile vajinanın hassas ekosistemini bozabilir, cinsel yolla bulaşan hastalık riskini artırabilir.

Giderek yaygınlaşan vajinal buhar banyoları da gereksiz görülüyor. Bazı durumlarda vajinada yanmalara bile neden olabileceği uyarısı yapılıyor.

Vulva bölgesinin dışı gerekli görüldüğü durumlarda su veya hafif bir temizleyici ile yıkanabilir.

Sabun, cilt için koruyucu bir su geçirmez tabaka görevi gören asit örtüyü aşındırabilir. Eğer menopoz dönemindeki hormonal değişimler kurumaya neden oluyor ve rahatsızlık yaratıyorsa o zaman hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı kullanılabilir.

Vajina hücreleri sürekli bir yenilenme sürecindedir. Cildin diğer bölgelerine kıyasla daha hızlı, her 96 saatte vajina hücreler yenilenir. Dolayısıyla her türlü iyileşme süreci de daha hızlı olur.

3 - Vajinanız bir bahçe gibidir

Vajinada bir bakteri ordusu vardır. Ama vajinanın sağlıklı olmasını sağlayan "iyi" bakteriler.

Gunter, "Vajinal mikrobiyom her çeşit bakterinin bulunduğu bir bahçe gibidir. Bu bakteriler vajinal ekosisteminin sağlığı için birlikte hareket eder" diyor.

İyi bakteriler hafif asit tabakası yaratan maddeler üretir. Bu da "kötü" bakterilerin tutunmasını önler. İyi bakteriler ayrıca tüm bölgenin yağlı kalmasını sağlayan sümüksü bir madde de üretir.

Bu nedenle vajinanın içini anti bakteriyel bezlerle silmek iyi değildir. Bakteriler arasındaki dengenin korunması önemlidir. Dr. Gunter, benzer sebeplerden ötürü vulvanın saç kurutma makinasıyla kurutulmaması tavsiyesinde bulunuyor. Çünkü o bölgedeki cildin nemli olması gerekir.

4- Genital bölgedeki tüylerin bir işlevi var

Dr. Jen Gunter, son dönemde kadınlar arasında genital bölgedeki tüyleri aldırmanın da giderek yaygınlaştığına dikkat çekiyor. Bu, genital bölgedeki bitlerin yok olmasına yardımcı oluyor ama genital epilasyonun riskleri de var.

Jen Gunter, "Ağda ya da sir ağda yaptırdığınızda ya da jilet kullandığınızda ciltte de mikroskobik travmalar yaratmış oluyorsunuz. Ciltte kesikler, aşınmalar oluyor, tüylerin alınmasıyla enfeksiyonlara da neden oluyor" diyor.

Gunter, ağda yapan kişinin tahta çubuğu birden fazla kullanmadığından emin olunması gerektiğini söylüyor. Çünkü farklı müşteriler arasında tek bir çubuğun kullanılması bakterilerin de yayılmasına neden olabilir.

Eğer jilet kullanıyorsanız, temiz bir jilet kullanılması öneriliyor. Önceden temizlenen cilt üstünde tüylerin çıktı yöne doğru kullanılması tavsiye ediliyor. Aksi halde, çıkmayan tüyler de güçlenebilir ve etkilenebilir.

Her şeyden öte Gunter herkesin bilgi sahibi olarak bir tercih yapması gerektiğini söylüyor:

"Genital bölgedeki tüylerin bir işlevi var. Muhtemelen cildi koruyan mekanik bir bariyer görevinde."

"Aynı zamanda cinsel zevk açısından da işlevi olabilir çünkü her bir tüy bir sinir ucuna bağlı. Bu nedenle alındığında acıyor."

5 - Yaşlanmak vajinayı etkileyebilir

Yıllarca adet gördükten ve belki de çocuk sahibi olduktan sonra yumurtalıklar yumurta üretimini durdurur, adet dönemi de sona erer. Kadınların doğurganlığını sağlayan hormon sayısı büyük oranda düşer ve düşük östrojen seviyeleri özellikle vajinayı ve vulvayı etkiler.

Daha önce sümüksü bir maddeyle nemli tutulan bu dokular körelebilir ve ciltte kuruluğa neden olabilir. Bu da yağlı doku sağlayan maddenin yoksunluğunda cinsel ilişki sırasında ağrı yaratabilir.

Bu kadınlar için can sıkıcı, moral bozucu olabilir ama Gunter bu konuyla ilgili kadınların doktorlarına danışabileceğini söylüyor. Bazı kadınlar bunu aşmak için bazı dükkanlarda satılan kayganlaştırıcı yağları (lübrikan) kullanıyor.

Gunter, "Kadınların lübrikan alabileceklerini bilmeleri gerçekten çok önemli. Böylelikle canınızın yanmasını önleyebilirsiniz" diyor.

Bazı yetersiz araştırmalarla da ortaya çıkan ve doğruluğu hiçbir bilimsel araştırmayla henüz kanıtlanmamış bir şehir efsanesine göre daha fazla seks yapmak vajinal dokulardaki mikro travmaları düzene sokabilir. Ama bu durum, vajinayı enfeksiyonlara da daha savunmasız hale getirebilir.