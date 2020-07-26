Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede Muğla'da eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cep telefonundan yapılan SMS ve WhatsApp görüşmelerinin Jandarma Kriminal Laboratuvarında incelendiği öğrenildi.

Muğla Ula ilçesinde eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cep telefonundan yapılan SMS ve WhatsApp görüşmelerinin Jandarma Kriminal Laboratuvarında incelendiği bilgisine ulaşıldı.

MESAJLAR TEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE GERİ ALINDI

Sabah Muhabiri Kenan Gürbüz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren ve ifadesinde suçunu itiraf eden eski sevgilisi Cemal Metin Avcı'nın jandarmaya verdiği ifadesinde geçen "WhatsApp Görüşme" detayını araştırdı. Vahşice öldürülen Pınar'ın cep telefondan yapılan SMS mesajları ile WhatsApp görüşmelerinin Jandarma Kriminal Laboratuvarında incelendiği bilgisine ulaşıldı. Zanlı tarafından zarar verilen telefondaki mesajların teknolojik yöntemlerle geri alındığı bildirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı "Olay Yeri İnceleme" ekipleri tarafından olay yeri ve cesedin bulunduğu ormanlık alandan toplanan delillerin de Jandarma Genel Komutanlığına ait Kriminal Laboratuvar'da incelendiği ifade edildi.

SAVCILIK HTS KAYITLARINI İNCELEYECEK

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının Pınar'ın kullandığı kişisel telefonundan aranan ve Pınar'ı arayan kişilerin kayıtlarının baz istasyonlarıyla birlikte tespit edilerek HTS kayıtlarının çıkarılması için çalışma yaptığı öğrenildi.

Historical Traffic Search yani kısa hali ile HTS kaydı içerisinde arayan ve aranan bilgileri, arama zamanı, konuşma süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgiler yer alıyor. Bu bilgiler dahilinde kaydı alınan kişinin ne zaman, nerede, kiminle ve ne kadar süre ile konuştuğu bilgisine ulaşılabiliyor.