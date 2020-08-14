Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak
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Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldükten sonra yakılan Pınar Gültekin'in ailesi Pınar'ın arkadaşı Ceren'i cinayetle ilişkisi var diye suçlamıştı. İfade veren Ceren, Pınar'la son görüşen kişinin Nazlı B. olduğunu söyledi. Şimdi ise Nazlı B.'nin ifadesi alınacak.

Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak
14.08.2020 09:50 | Son Güncelleme: 14.08.2020 09:58

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından işlenen Pınar Gültekin cinayetinde soruşturma sürüyor. Pınar cinayetinde Ceren'den sonra Nazlı B.'nin de ifadesi alınması istendi. Çünkü Ceren'in iddiasına göre, Pınar'la en son görüşen kişi Akyaka'da meyhane işleten Nazlı B.'ydi. Gültekin Ailesi'nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, "Ceren'den sonra Nazlı B.'nin de ifadelerinin alınması için talebimizi Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilettik" dedi.

Sabah'tan Gül Kireklo'nun haberine göre; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) cenazesi, Muğla'da 16 Temmuz'da kaybolduktan 5 gün sonra bir varilde yakılmış ve üzerine üzerine beton dökülmüş halde bulunmuştu. Ailenin isteği üzerine avukat Rezan Epözdemir, Muğla Cumhuriyet Başsaccılığı'na Ceren'den sonra Nazlı B.'nin de ifadelerinin alınmasını talep etti.

"ELİNİ KIZIMIN OMZUNA KOYUP TEHDİT EDER GİBİ KONUŞUYOR"

Olayla ilgili konuşan Baba Sıddık Gültekin, "Polis merkezinde ifadesi alınan kız ile görüntülerdeki kız aynı kız değil. Ceren'in ifadesinde kızımla en son görüşen kişinin Nazlı B. olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde, Pınar alışveriş merkezinde yemek yiyor. Nazlı B. yanına geliyor. Elini kızımın omzuna koyup, tehdit eder gibi konuşuyor. Ve bu görüntülerden sonra kızımdan haber alınamıyor. Bu işin peşini bırakmayağım. Katilin babasının Muğla'da siyasi kimliği var. Yanıltmaya çalıştıkları detaylar var. Ama biz bu işin peşini adli makamlarla birlikte bırakmayacağız. Ceren de Nazlı da bildiklerini anlatacak. Bu katile yardım edenler mutlaka var" dedi.

"NAZLI B.'NİN DE DİNLENMESİNİ TALEP ETTİK"

Avukat Rezan Epözdemir, "Hunharca ve vahşice işlenen cinayetin tek başına işlenmeyeceği kanaatindeyim" dedi ve ekledi: "Şüpheli sonrasında son derece planlı ve programlı bir şekilde hareket ediyor. Suç delillerini gizlemeye ve yok etmeye çalışılıyor. Cinayetin izlerini kaybetmeye çalışıyor. Cinayet işlenirken veya bu cinayet işlenirken veya sonrasında suç delilerini gizlenip, yok edilip, değiştirilirken başkaca faillerin olduğunu düşünüyoruz. Buna ilişkin soruşturmanın genişletilmesi teleplerimizi de Başsavcılık makamına sunuyoruz. Bu kapsamda ailenin talebi üzerine başkaca bir tanığın da dinlenmesini Başsavcılık makamından talep ettik. Maktülü son kez gören ve maktülle son kez görüşen Ceren'den sonra Nazlı B.'nin de dinlenmesini talep ettik."

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