Vahşi Sırtlanları Elleriyle Besliyor

Etiyopya'nın Harar şehrinde gündüz şehrin etrafındaki dağlık bölgelerde yaşayan sırtlanlar, geceleri karınlarını doyurmalarına alıştıkları yöre halkına yaklaşıyor.

SIRTLANLAR İLE HALK DOST OLMUŞ

Kent sakinlerinin bir kısmı, sırtlanlarla kurduğu dostluk nedeniyle hayvanları besliyor bir kısmı da turistlerin ilgisini çekerek para kazanmaya çalışıyor.

Sırtlanlarla dostluk kuran 23 yaşındaki Ahmet Yusuf, geçimini de bu dostluktan sağlıyor.

ELLERİ VE AĞZIYLA BESLİYOR

Gün battıktan sonra Harar'ı kuşatan surların ardındaki bir arazide "mesaisine" başlayan Yusuf, vahşi sırtlanları elleri ve ağzıyla besliyor.

Yerli ve yabancı turistler de bazen ürkütücü olan bu manzaraya büyük ilgi gösteriyor. Bazı turistler, Yusuf'un beslediği hayvanlara yaklaşma cesaretinde de bulunuyor.

BABASINDAN DEVRALMIŞ

Geçimini yıllardır sırtlan besleyerek kazanan Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini 40 yıl boyunca sırtlanları besleyen babasından devraldığını belirtti.

Halk arasında "sırtlan adam" olarak tanınan Yusuf, babasının bu işe nasıl başladığını şöyle anlattı:

"Babamın bir köpeği varmış ve onun için et almış. Bir gün bir sırtlan etin yanına gelerek etten yemiş ardından her akşam gelmeye başlamış. Babamın her gün et alacak parası yokmuş. Sırtlanlar evin etrafını eşelemeye başladığında komşuları, babama et alması için para vermeye başlamış. Babamla sırtlanlar arasındaki dostluk böyle başlamış."

KURBANDAN ARTA KALANLARI YİYORLAR

Kent sakinleri onları koruduğu ve beslediği için sırtlanların insanlara alıştığına işaret eden Yusuf, Türk ve Arap sivil toplum kuruluşlarının özellikle kurban bayramlarında kentte yardım faaliyetlerinde bulunduğunu, kurban atıklarını verdikleri sırtlanların böylece yöre halkına daha da fazla alıştığını anlattı.

Yusuf, halkın Aşure Günü'nde şehrin dışındaki evliya türbelerini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiğini, yılın bereketli geçmesi için de sırtlanları beslediğini söyledi.

Afrika'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan sırtlanlar, grup halinde avlanıyor ve saatte 60 kilometreye kadar hızla koşabiliyor.