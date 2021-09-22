Vahşi maymun çeteleri Malezya'yı karıştırdı! Yavru bir köpeği 3 gün boyunca rehin aldılar - Haberler
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Vahşi maymun çeteleri Malezya'yı karıştırdı! Yavru bir köpeği 3 gün boyunca rehin aldılar

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Vahşi maymun çeteleri Malezya'yı karıştırdı! Yavru bir köpeği 3 gün boyunca rehin aldılar

Vahşi maymun çetelerinin sokaklarında hüküm sürdüğü Malezya'da bir maymun, yavru köpeği rehin aldı. Rehine alınan yavru köpek, yetkililerin yoğun uğraşları sonu tam 3 gün sonra kurtarılırken, ilginç olay sosyal medyada viral oldu. Bölge sakinleri ise vahşi maymun çetelerinin evcil hayvanları yiyecek için rehin aldıklarını söyleyerek saldırgan maymunların etkisiz hale getirilmesini istiyor.

Malezya'nın Taman Lestari Putra kentinde Saru adındaki yavru köpek iddialara göre maymun tarafından rehin alındı. Yaşanan ilginç olayda önce köpeği bir elektrik direğine çıkaran maymun daha sonra bir evin çatısına taşıdı.

Öte yandan yetkililer birkaç kez köpeği kurtarma girişiminde bulunsa da maymunun hareket hızına yetişemedi. Çeşitli yiyecekler verilse de köpeği sıkıca kavrayan maymun, kucağındaki köpekle kaçmayı başardı.

Üçüncü gün sonunda ise köpekle çimenlere inen maymunun etrafı sarılarak etkisiz hale getirildi. Hemen veterinere götürülen köpek tedavi altına alındı. Ciddi bir yarası olmadığı gözlemlenen köpeğin beslenememekten ötürü zayıfladığı, halsiz ve bitkin olduğu rapor edildi.

Birkaç gün boyunca sosyal medyada yayılan bu görüntü sonrası bölgede yaşayan sakinler, evlerinden yiyecek ve içeceklerinin aynı zamanda evcil hayvanlarının da çalındığını bildirdiler.

Evlerden aniden kaybolduğu bildirilen kedi ve köpeklerin yakın zamanda ortadan kaybolmasından şimdi maymunlar sorumlu tutuluyor. Bazı sakinler, maymunların saldırganlığından şikayet ederek onların vurulmasını talep ediyor.

Malezya hükümeti, her yıl ülke çapında maymunlar hakkında halktan ortalama 3.800 şikayet alıyor.

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