Öldürüp cansız bedenini molozlarla kapattığı adamın karısıyla yasak aşk yaşadığı iddia edildi
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Öldürüp cansız bedenini molozlarla kapattığı adamın karısıyla yasak aşk yaşadığı iddia edildi

09.03.2021 08:40 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:59

Konya'da karısının kayıp ihbarında bulunduğu şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polisin araştırması sonucu bir askeri personelin, şahsı öldürerek cansız bedenini boş araziye gömüp molozlarla kapattığı ortaya çıktı. Askeri personel ile merhumun karısının 1 yıl önce aynı iş yerinde çalıştığı ve ikili arasında bir ilişki olduğu iddia edildi.

6 Mart 2021 tarihinde İstanbul'dan Yunak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayan N.B. isimli kadın, Yunak'ta ikamet eden eşi Hekim Bingöl (49) ile en son 5 Mart 2021 günü akşam saatlerinde telefonla görüştükleri esnada, eşinin kapısının çalındığını ve kapatması gerektiğini söyleyerek telefon görüşmesine son verdiğini anlattı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

N.B. bu görüşme sonrasında eşinden bir daha haber alamadığını, hayatından endişe ettiğini söyledi. İhbar üzerine Hekim Bingöl'ün oturduğu eve giden polis ekipleri, şahsın aracının evin önünde olduğunu, fakat evde kimsenin olmadığını tespit etti.

Vahşi cinayette yasak aşk iddiası! Öldürüp cansız bedenini molozlarla kapattı

AKŞAM SAATLERİNDE GELEN BİR ARAÇ DİKKAT ÇEKTİ

Hekim Bingöl'ün bulunması için çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Yunak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, adresin çevresi ile Yunak ve Çeltik ilçelerinden elde edilen kamera kayıtlarında, 12 personelle 43 kamera üzerinde 130 saatlik görüntüyü izledi. İncelenen görüntülerde Bingöl'ün evinin önüne 5 Mart 2021 tarihinde akşam saatlerinde bir aracın geldiği, araçtan inen erkek bir şahsın Bingöl'ü çağırmasıyla evinden çıkan Hekim Bingöl'ün araca bindiği belirlendi.

AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞIYORLARMIŞ

Yunak ilçesinden Polatlı istikametine geçiş yaptığı görüntülerde tespit edilen aracın İstanbul'da Ali Ş'ye ait olduğu belirlendi. Güvenlik kameralarından Ali Ş.'nin ilçede bir çöp konteynerine bir şey attığını tespit eden ekipler, konteynerde yapılan incelemede Hekim Bingöl'e ait cep telefonunu buldu. Polis ekipleri araştırmalarını derinleştirirken şüpheler Ali Ş. üzerinde yoğunlaştı. Araştırmalarda Bingöl ile Ali Ş.'nin eşinin yaklaşık 1 yıl önce İstanbul'da aynı iş yerinde çalıştıkları ve ikili arasında ilişki olduğu iddiası ortaya çıktı. Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen İstanbul'da askeri personel olarak görev yapan Ali Ş., Yunak İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınıp ilçeye getirildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şüpheli Ali Ş.'nin olayla ilgili olarak doğru bilgi vermemesi ve öldürüldüğü tahmin edilen Hekim Bingöl'ün cansız bedeninin bulunamaması üzerine Yunak Cumhuriyet Başsavcılığının da talebi ile Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Yunak ilçesine görevlendirildi. Ali Ş, Cinayet Bürosu dedektiflerince yapılan sorgulamasında cinayeti itiraf etti.

Vahşi cinayette yasak aşk iddiası! Öldürüp cansız bedenini molozlarla kapattı

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞ

Katil zanlısı Ali Ş, boğazı ve ensesinden bıçaklayarak öldürdüğü Hekim Bingöl'ün Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Aydınlı köyüne 2 kilometre mesafede açık arazide üzerini molozlarla kapattığı cansız bedenini de ekiplere gösterdi. Katil zanlısının gösterdiği yerde Bingöl'ün cansız bulundu.

Emniyette işlemleri tamamlanan Ali Ş. adliyeye sevk edildi. Zanlı Ali Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öldürüp cansız bedenini molozlarla kapattığı adamın karısıyla yasak aşk yaşadığı iddia edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
KONYA İLE İLGİLİ OLUMSUZ YORUMLAR YAPMAYIN LÜTFE: Konya altı erenlerle dolu, kadim medeniyetlerin menbaı bir coğrafyadır.
Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
AHMET HANCİ: Burda karisida ceza almasi lazim adaletsse
Cevap Yaz 42 Yayından Kaldır
BABA: Bir Zamanlar Konyada
Cevap Yaz 1 14 Yayından Kaldır
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