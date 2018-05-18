İmam Nikahlı Karısını Vahşice Öldüren Katil, Dizi Oyuncusu Çıktı
Kastamonu'da imam nikahıyla yaşadığı 4 çocuk annesi 38 yaşındaki kadını boğazını keserek öldüren Gencay Gökcen tutuklandı. Katilin dizilerde figüran olarak rol aldığı ortaya çıktı.
Kastamonu'da imam nikahıyla yaşadığı 4 çocuk annesi Pınar Çelik'i (38) boğazını keserek öldüren Gencay Gökcen (33) tutuklandı. Pınar Çelik'in, katil zanlısı Gencay Gökcen'in daha önce intihar eden ağabeyi Aydın Gökcen ile 13 yıl evli kaldığı ortaya çıktı. Gökcen'in ayrıca, birçok dizide de figüran olarak rol aldığı belirtildi.
NÖBETÇİ MAHKEME TUTUKLADI
Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyünde 3 aydır imam nikahıyla yaşadığı Pınar Çelik'i dün sahurda bıçakla boğazını keserek öldürmekle suçlanan Gencay Gökcen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gece saatlerinde nöbetçi mahkemeye çıkarılan Gökcen, tutuklandı.
Pınar Çelik'in, Gencay Gökcen'in ağabeyi Aydın Gökcen ile 13 yıl evli kaldığı, bu evlilikten biri 13, diğeri 8 yaşında 2 çocukları bulunduğu, ikilinin boşandığı belirtildi. Aydın Gökcen'in 2 yıl önce intihar ettiği öğrenildi.
Gencay Gökcen mahkemedeki ifadesinde, Pınar Çelik iile Kocaeli'de salep toplamaya gittikleri sırada ilişkilerinin başladığını, 3 ay önce de imam nikahı kıyarak birlikte yaşamaya başladıklarını söyledi. Pınar Çelik'in sosyal paylaşım sitesinden başka erkekler ile konuştuğunu iddia eden Gencay Gökcen, "O gece bu konuyla ilgili tartışmaya başladık. Mutfaktan aldığım bıçak ile saldırdım. Ne yaptığımın farkında değildim. Pişmanım" dedi.
DİZİLERDE FİGÜRANLIK YAPMIŞ
Gencay Gökcen'in İstanbul ve Kocaeli'de yaşadığı yıllarda, 'Bir zamanlar Osmanlı' ve 'Kurtlar Vadisi' gibi dizilerde figüran olarak rol aldığı ortaya çıktı.
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ateş gelmiyen yerden duman tutmez.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Olan 4 tane gunahsiza oldu baba inrihar eder kadin kayunbiraderle evlenir rezil yengesiyle...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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SERPIL kadin yaptigi serefizliye ne diyecen kocasin kardesiyle yatmasinaCevap Yaz 9 Yayından Kaldır...: Peki abisinin karısıyla yatan adama ne diyeceksin.Ikisinin de savunulacak bir tarafları yok.Intihar etti dedikleri adamın olumunun altindan bile bunlar çıkabilir.Şasırmayın.Yayından Kaldır
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ulan serefiz kadin tr erkekmi biti kocain kardesiyle yatiyorsun sen cehenemin dibinde yaparsin artik bunlarin devaminiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır