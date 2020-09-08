Selfie uğruna vagonun üzerine çıkan iki arkadaş canından oluyordu! Elektrik akımına kapıldılar
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Selfie uğruna vagonun üzerine çıkan iki arkadaş canından oluyordu! Elektrik akımına kapıldılar

Gaziantep'te iki arkadaş fotoğraf çekmek için vagonun üzerine çıktı. Burada elektrik akımına kapılan arkadaşların çığlıklarına vatandaşlar yetişti. Yaralanan şahıslar hastanede tedavi altına alındı.

Selfie uğruna vagonun üzerine çıkan iki arkadaş canından oluyordu! Elektrik akımına kapıldılar
08.09.2020 11:51 | Son Güncelleme: 08.09.2020 12:09

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde vagonun üzerine çıkıp selfie çekmek isterken akıma kapılan iki arkadaş, hastanede tedaviye alındı.

FOTOĞRAF İÇİN VAGONUN ÜZERİNE ÇIKTILAR

Olay, dün akşam saatlerinde Nurdağı Tren Garı'nda meydana geldi. Garda dolaşan Erdal Yaşar ile arkadaşı Ahmet Dursun Özdemir, selfie çekmek için park halindeki bir vagonun üzerine çıktı. İki arkadaş, fotoğraf çekmek isterken bir anda elektrik akımına kapıldı.

Vagon üzerinde selfie yaparken akıma kapıldılar

ÇIĞLIKLARINA ÇEVREDEKİLER YETİŞTİ

Yaşar ve Özdemir'in çığlıkları üzerine çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vagon üzerindeki yaralılar ekipler tarafından alınarak ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Özdemir'in hayati tehlikesi bulunduğu için Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Vagon üzerinde selfie yaparken akıma kapıldılar

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (2)
DÜRBÜNLÜ: KAÇAK ELEKTRİK Mİ?
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SERAP: Hiç haber izlemiyorsunuz .kaç kişi haber oldu can verdi o vagonun üstünde. Gençlik çok cahil.
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500
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