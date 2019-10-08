Uzuntarla Kültür Merkezi'nin kaba inşaatı tamamlandı

08.10.2019 13:49

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe Uzuntarla'da inşa etmeye başladığı kültür merkezinin kaba inşaatı tamamlandı, dış cephe kaba sıva işleri başladı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Uzuntarla'da inşaat çalışmalarına başladığı kültür merkezi için çalışmalarına hummalı şekilde devam ediyor. Kültür merkezi, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılırken içinde muhtarlık ofisi ve sağlık ocağını da bulunduracak. Bin 488,6 metrekarelik alana yapılan ve bünyesinde konferans, kongre, düğün gibi organizasyonların gerçekleştirmelerine imkan verecek olan kültür merkezinin kaba inşaatı, duvarlar hariç tamamlandı.



Duvar imalatlarının da kısa sürede bitirileceği yapının dış cephe kaba sıva imalatı sürerken çelik çatı imalatına da başlanacak. Yapının ayrıca duvar içlerinden elektrik boruların çekilmesine devam ediliyor. Yapının kültür merkezi bölümünde 540 metrekarelik çok amaçlı salon, gelin odası, kulis, bay bayan lavabolar yer alacak. KO-MEK bölümünde spor salonu, derslikler ve muhtarlık birimleri oluşturulacak. Sağlık Ocağı bölümünde ise doktor odaları, muayene odaları, aşı odası, bebek bakım odası, mescit bulunacak. Bina çevresi yaklaşık 3 bin 700 metrekare olup otopark ve yeşil alan düzenlemeleri yapılacak.



Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 6 bin 81 metre uzunluğundaki Kartepe Yürüyüş Yolu'nun 2. ve 3. etapları arasında bulunan ara kısımda baskı beton dökümü gerçekleştirdi. Kartepe Yürüyüş Yolunun Brissa Kavşağından başlayıp Köseköy TCDD Alt Geçidinde sona eren 2. etap ile TCDD Alt Geçidi'nden başlayıp İstasyon Mahallesinde sona eren 3. etap arasındaki 200 metrelik kısma baskı beton dökümü gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile 2. ve 3. etaplar arasındaki yürüyüş yolları birleştirilmiş oldu. Kartepe Yürüyüş Yolu, 6 bin 81 metre uzunluğu ile vatandaşlara sağlık için yürüyüş yapma ve bisiklet sürme olanağı sunuyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA