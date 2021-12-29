Uzunköprü'de ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor - Haberler
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Uzunköprü'de ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Uzunköprü'de ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Edirne'de yaşanan yoğun sağanak yağışın ardından kurumların koordineli çalışmaları aralıksız sürüyor.

EDİRNE (Habermetre) - Edirne'de yaşanan yoğun sağanak yağışın ardından kurumların koordineli çalışmaları aralıksız sürüyor. Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından teyakkuza geçen İl Özel İdaresi ekipleri sağanak yağışlardan en fazla etkilenen Uzunköprü ilçesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Merkezden yapılan takviyelerini sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri Uzunköprü merkez, Salarlı, Kurtbey, Kırkkavak ve Ömerbey köylerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sağanak yağış nedeniyle oluşan sel nedeniyle yarılan Salarlı Kurtbey köyleri arasındaki yol onarılarak tekrar ulaşıma açıldı. Uzunköprü Ömerbey yolunda ise su tahliyesi için yarılan yolda onarım çalışmaları sürdürülürken ulaşım kontrollü olarak sağlanırken ulaşıma kapalı yolumuz bulunmuyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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