Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu

Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, koronavirüse yakalanan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'a geçmiş olsun dileklerini ilettiği tweet'te, "Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a geçmiş olsun" yazınca yorumların hedefi oldu.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı yanlış paylaşımla gündeme geldi.

Koronavirüse yakalanan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un tweetini alıntılayan Bekir Bozdağ, "Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a geçmiş olsun" diye yazdı.

Bir süre sonra gelen yorumlar üzerine yaptığı hatanın farkına varan Bozdağ, paylaşımını düzeltip "Covid-19 testi pozitif çıkan İçişleri Bakan Yardımcımız @mehmetersoy57'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, Şâfî ismi şerifi ile acil şifalar versin. Rabbim, Şâfî ismi şerifi ile tüm hastalarımıza şifa versin" mesajını paylaştı.

İşte Bozdağ'ın o paylaşımları;