Uzun süredir ortalarda görünmeyen Ahmet Necdet Sezer cenaze töreninde görüntülendi

Ankara'da 87 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için bugün TBMM'de bir tören düzenlendi.

TÖRENİN DİKKAT ÇEKEN İSMİ OLDU

Saat 11.00'deki törene CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı. Törene, uzun süredir kameralardan uzakta bir yaşam süren 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in de katılması dikkat çekti.

Törenden kareler: