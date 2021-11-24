Uzun süredir ortalarda görünmeyen Ahmet Necdet Sezer cenaze töreninde görüntülendi
87 yaşında hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için bugün TBMM'de tören düzenlendi. Törene uzun süredir ortalarda görünmeyen eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in de katılması dikkat çekti.
Ankara'da 87 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için bugün TBMM'de bir tören düzenlendi.
Saat 11.00'deki törene CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı. Törene, uzun süredir kameralardan uzakta bir yaşam süren 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in de katılması dikkat çekti.
Törenden kareler:
Öte yandan Güneş'in naaşı, 25 Kasım perşembe günü Sakarya Karapürçek'de toprağa verilecek.
1934 yılında Sakarya'da doğan Hasan Fehmi Güneş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Hukukçu ve kamu yönetimi uzmanı olarak çalışan Güneş, 1975-1980'de Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi olarak, 18 ve 22. dönemde de İstanbul Milletvekili olarak Meclis'te bulundu.
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