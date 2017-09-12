Üzümde 4 Liralık Fiyata CHP'li Vekilden Tepki

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın kuru üzümde kilogramda 4 liralık fiyat açıklamasına CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu tepki gösterdi. Kilogram fiyatının en az 6 lira olması gerektiğini söyleyen Nurlu, rekoltenin çok fazla açıklandığını öne sürerek, üzüm fiyatlarının düşeceğini iddia etti.



CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın kuru üzümde kilogramda 4 liralık fiyat açıklamasını eleştirdi. CHP'li Milletvekili Nurlu, açıklanan fiyatın çiftçinin umutlarını boşa çıkardığını ve kimseyi memnun etmediğini söyleyen Nurlu şöyle konuştu: "2015 yılında 6 lira olan üzümün fiyatının, bu yıl 4 lira olarak açıklanmasını müjde olarak niteleyenleri anlamak mümkün değil. Sayın Bakan, Manisa'ya kadar gelip açıkladığı fiyat hiç kimseyi memnun etmemiştir. Beklentiler boşa çıkmış, resmen dağ fare doğurmuştur. Bu arada TARİŞ'in hala fiyat açıklamamış olması üzümlerin fiyatının yükselmeyeceğini göstermektedir. Mazot, ilaç gübre işçilik ücretleri her yıl artarken, üzüm fiyatının 5 yıl önceki fiyatın bile altında kalması kabul edilemez bir durumdur. AKP döneminde üzümün bereketi kaçmıştır. Çünkü yanlış tarım politikaları yüzünden Manisalı üzüm üreticisinin cebi para görmemiştir. Ama AKP temsilcileri öyle bir anlatıyorlar ki sanki çiftçi para içinde yüzüyor. Köylü amcam bu durumu 'Hesaba bakıyoruz Hac farz olmuş, cebe bakıyoruz zekata muhtacız' diyerek açıklıyor. Manisalı çiftçinin durumu budur."



ÜZÜM FİYATLARI DÜŞECEK İDDİASI



310 bin ton olarak açıklanan rekoltenin abartılı olduğunu savunan CHP'li Nurlu, "Bu çok abartılı bir rakam ve üzüm fiyatlarının düşeceğinin açık göstergesidir. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin müdahale alımı yapacak olması olumlu iken, açıklanan fiyat çok düşük kalmıştır. Manisalı çiftçiler binbir emekle büyüttüğü bağını köklemek zorunda kalıyor, işçilik maliyetini karşılamadığı için Alaşehir Kemaliye'de üzüm yollara dökülüyor" dedi.



- Manisa