Üzüm Üreticilerinin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Toplandı

Bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen başkanlığında toplandı.

Toplantıda konuşan Bilen, komisyon çalışmaları kapsamında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne, TARİŞ Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine yazılar yazıldığını ve bilgi talebinde bulunduğunu aktardı.

İlgili Bakanlıklardan komisyona uzman talebinde bulunulduğunu dile getiren Bilen, üniversitelerden de konusunda uzman akademisyenlerin isimlerinin istendiğini söyledi.

MHP İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, üreticilerin yanı sıra kooperatifler, ticaret borsaları, ihracatçı birlikleri, ilgili bakanlıklar ve kamu kurumları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirilmesini ve buna ilişkin bir takvim ortaya konulmasını talep etti.

AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer de çocuklara ve gençlere üzüm tüketiminin özendirilmesi ve sevdirilmesine yönelik çalışmalar yapılması önerisinde bulundu. Göçer, kamuoyunun üzüme olan ilgisini artıracak bir yöntem izlenmesi gerektiğini de kaydetti.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ise üretim ile birlikte üzümün sanayide kullanımına ilişkin sürecin de komisyon tarafından ele alınmasının gereğine işaret ederek, üzüm sektörünün önünün bu şekilde açılabileceğini dile getirdi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, kuru üzüm ihracatında Türkiye'nin ilk sırada yer aldığını belirterek, üretim çeşitliliğini ve verimliliğini artıracak tedbirlerin ele alınmasının önemine işaret etti.

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, üzüm üretimi ile tüketim sürecindeki tüm ürünlerin yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, üzüm bağlarındaki hastalıkların da ele alınması gerektiğine dikkati çekerek, bu konuda uzmanların görüşlerinin alınmasını önerdi.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, üzümün ciddi yatırım maliyeti olan bir ürün olduğunu belirterek, üzüm üretim alanlarının gittikçe daraldığına da dikkati çekti. Üzüm sektörünün tüccara teslim edildiğini savunan Sındır, kooperatiflerin ve üretici örgütlerinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, sağlıklı bir nesilin yetişmesi için üzümün gündeme getirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, üzüm üretimindeki sorunların, Türkiye tarımının genelindeki sorunlardan ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, soruna bütüncül bir yaklaşım sergilenmesini istedi. Ülkenin hızla üretmeyen bir ülke olmaya doğru gittiğini ileri süren Sarıbal, tarımın, çok uluslu şirketlerin hegemonyası altında olduğunu dile getirdi.

Komisyon Başkanı Bilen, tarımın, dünyanın her yerinde sorunlu bir alan olduğunu ifade ederek, Türkiye'de eksik birtakım şeyler olmakla birlikte tarımda önemli yatırımların gerçekleştirildiğini belirtti.

Tarım ihracatının 15 milyar dolara yükseldiğine dikkati çeken Bilen, "Yeterli midir? Elbette yeterli değildir." dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye'nin tarım potansiyelinin değerlendirilemediğini kaydederek, çiftçilerin ve Türk tarımının sorunlarına işaret etti. Gaytancıoğlu, tarımsal ihracatı artıracak çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, komisyonun çalışma süresinin 3 ay olduğunu anımsatarak, komisyonun çok süratli çalışması ve süre uzatım talebinde bulunulması gerektiğini kaydetti. Kalkan, komisyon çalışmaları kapsamında, üzüm üretimine ilişkin bir çalıştay düzenlenmesi talebinde de bulundu.

Toplantıda, komisyonun çalışma takvimi ile bilgi ve görüşlerine başvurulmak üzere davet edilecekler belirlendi.