Üzüm işçilerini taşıyan traktör minibüsle çarpıştı: 2 ölü 9 yaralı Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde üzüm toplamaya giden işçileri taşıyan traktör ile transit minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle açık kasa traktör römorkunda bulunan üzüm işçileri asfalt yola savrulurken ortalık adeta savaş alanına döndü.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, İstanbul-İzmir Karayolunun Tirkeş Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, sabahın erken saatlerinde üzüm işçilerini açık kasa römorkunda taşıyan 45 UB 3159 plakalı traktörün ana yola çıktı. Bu sırada Akhisar yönünden Saruhanlı istikametine gitmekte olan 45 NN 699 plakalı transit minibüsün çarpışmasıyla traktörün açık kasasında bulunan tarım işçileri yola fırladı.

İŞÇİ YAKINLARI OLAY YERİNE AKIN ETTİ

Kazada traktör kasasında bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. Çarpmanın etkisiyle minibüs de refüje çıkarak durabildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edildi. Kazanın olduğunu duyan işçi yakınları olay yerine akın etti. Emniyet güçleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA