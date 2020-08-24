Uzmanları ikiye bölen tartışma: Korona vakaları artarken, virüsün ölümcüllüğü azalıyor mu?
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BBC

Uzmanları ikiye bölen tartışma: Korona vakaları artarken, virüsün ölümcüllüğü azalıyor mu?

Son dönemlerde koronavirüs salgınının seyriyle ilgili "Virüsün ölümcüllüğü azalıyor" tartışması uzmanları ikiye böldü. Kimi uzmanlar koronanın öldürme oranının azaldığını söylerken kimi de hastalara artık ilk zamanlara göre tıbben daha etkili müdahaleler yapıldığı için bu oranın düştüğünü söylüyor.

24.08.2020 23:16 | Son Güncelleme: 24.08.2020 23:25

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının seyriyle ilgili tartışma uzmanları ikiye böldü. Kimi uzmanlar koronavirüsün daha az ölümcül hale geldiğini, kimileri ise alınan sosyal mesafe önlemleri nedeniyle bulaşan virüs miktarlarının azaldığını düşünüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Avrupa ülkelerinin önemli bir kısmı ve ABD'de koronavirüs vakalarının sayısında artış görülürken, ölümler ve ağır vakalar, ilk dönemlerdekine göre daha düşük sayılarda seyrediyor. Guardian gazetesindeki bir habere göre, Britanya'nın tamamında salgının doruğunda 3 bin olan solunum cihazına bağlanmış (entübe) hastaların sayısı, şu anda 70. Vaka sayısı ise Birleşik Krallık içindeki birçok bölgede artış gösteriyor.

UZMANLAR SALGININ SEYRİYLE İLGİLİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Görünürdeki bu eğilimin sebeplerini arayan Guardian'ın konuştuğu doktorlar farklı görüşler dile getiriyor. Kimisine göre hastalara artık ilk zamanlara göre tıbben daha etkili müdahaleler yapılıyor. Mesela deksametazon adlı ilacın entübe hastaların hayatta kalma şansını artırdığı görülüyor. Kimileri ise işin içine başka faktörlerin girebileceğini söylüyor.

Bir görüşe göre, koronavirüs artık ağırlıkla daha genç insanlar arasında yayılan, dolayısıyla da öldürücülüğü ya da ağırlığı azalan bir salgın haline geldi.

BU EN KÖTÜ DÖNEMİ ATLATTIĞIMIZ ANLAMINA MI GELİYOR?

Uzmanlar bu soruya "Hayır" yanıtını verdi. ABD'den doktorlar özellikle 20 ve 30'lu yaşlardaki insanlar arasındaki vakalarda bir tırmanışa işaret etti. Ancak bu hemen ardından onlardan hastalığı kapan daha yaşlı insanlardaki vakalarda da artışa neden oldu. Böyle olunca da ölüm oranlarında da artış yaşandı.

Uzmanlar şimdi Avrupa'da ve Britanya'da da benzer bir eğilim yaşanabileceğini ve ölüm oranlarının yeniden artabileceğini belirtiyorlar.

KORONAVİRÜSE YOL AÇAN VİRÜSÜN ÖLÜMCÜLLÜĞÜ AZALIYOR OLABİLİR Mİ?

Bu görüşü destekleyen bazı bilim insanları var. Çoğu virüsün, bulaştığı insanları öldürmenin yararına olmayacağı için zamanla öldürücülük özelliğinin azaldığını ve koronavirüsün de bu yönde değişebileceğini söylüyorlar. Ama bu görüşe katılmayan uzmanlar da var ve bu sürecin bu kadar hızlı yaşanmasının pek olası olmadığına işaret ediyorlar.

Alternatif bir görüş ise, genel olarak sosyal mesafe önlemlerine uyulması sayesinde insanların birbirine bulaştırdığı korona virüsün dozunun azaldığı yönünde. Bu görüşe göre, daha düşük dozlarda alınan virüs ile bağışıklık sistemlerimiz daha kolay baş ediyor ve ölüm oranları da bu yüzden düşüyor.

Sonuçta bilim insanları bu soruların hiçbirinin henüz net bir yanıtı olmadığını, eğilimler ve sebepleri hakkında kesin bilgilere ulaşmamızın yıllar değilse bile aylarca sürecek araştırmalarla mümkün olacağını hatırlatıyorlar.

Uzmanları ikiye bölen tartışma: Korona vakaları artarken, virüsün ölümcüllüğü azalıyor mu?
BBC
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