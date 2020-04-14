Uzmanlardan 'eve berber çağırmayın' uyarısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Uzmanlardan 'eve berber çağırmayın' uyarısı - Haberler
Güncel

Uzmanlardan 'eve berber çağırmayın' uyarısı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan berber ve kuaförlerin bazıları ev ve depolarda gizlice tıraş yapmaya başladı.

14.04.2020 08:17 | Son Güncelleme: 14.04.2020 08:17
Uzmanlardan 'eve berber çağırmayın' uyarısı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan berber ve kuaförlerin bazıları ev ve depolarda gizlice tıraş yapmaya başladı. Virüsün yayılmasını önlemek için temastan uzak durmanın şart olduğunu, evlerde tıraşın da yasak kapsamına girdiğini belirten uzmanlar, salgını önlemek için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. 

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından alınan önlemler kapsamında, yakın temasın yoğun olduğu berber, kuaför ve güzellik salonları geçici süreliğine kapatıldı. Sosyal teması engellemek üzere alınan kararın ardından kimi vatandaşların eve berber ve kuaför çağırdığı görüldü. Koronavirüsün yayılmasını önlemek için temastan uzak durmanın şart olduğunu, evde tıraş ve kuaför hizmetinin de yasak kapsamına girdiğini söyleyen uzmanlar, salgını önlemek için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. 

'BIRAKIN SAÇLARINIZ DAĞINIK KALSIN'Son günlerde sosyal medyada bazı kişilerin evlerine berber çağırdığını ve berberlerin gizli yerlerde tıraş yaptığına dair görüntüler gördüğünü söyleyen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bu işlemlerin çok riskli olduğunu söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen yasağa rağmen gayri resmi olarak yapılan bu tür işlemlerin hem berberleri, hem de müşterilerini tehlikeye attığını vurgulayan Prof. Dr. Özlü, "Şu anda bir kişinin hasta olmaması veya herhangi bir şikayetinin olmaması onun virüsü taşımadığını veya bulaştırmayacağını göstermez. Berberlik ya da kuaförlük sırasında bir metrelik mesafeyi korumanız mümkün değil. Bu işin doğası gereği insanlar büyük risk altında. Hem berberden müşteriye bulaş olabilir, hem de müşteriden berbere bulaş olabilir. Bunu asla yapmamaları lazım" diye uyardı.Berberlere ve vatandaşlara bu dönemde büyük sorumluluk düştüğünü belirten Prof. Dr. Özlü, "Bir süre maalesef bu işlerini yapamayacaklar. Daha sonra bu süreç düzeldikten sonra inşallah tekrar herkes kendi mesleğine, doğal hayatına devam edecek. Bu dönemde bırakınız saçlarınız biraz dağınık kalsın. Bir şey olmaz" dedi.'VATANDAŞLARA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR'Trabzon Tabip Odası Başkanı Ebru Sivri de berber ve kuaför salonların kapatılma kararının, salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla alındığını, ancak insanların bunu farklı algıladığına dikkat çekerek, "Berberler çok kolay taşıyıcı olabiliyorlar ve insanlara bulaştırabilirler. Magazin basınında da görüyoruz, yerelde de bunları duyuyoruz. Kişi eve berberi çağırdığında berber gitmek istemese bile ısrar ediyorlar. Berberin tıraş ettiği kişi Covid- 19 hastası olabilir ve hastalık kuluçka dönemindeyse ortaya belirti çıkmaz. Berber, bakımını yapmak için evine gittiği kişinin hasta olup olmadığını bilmeden ona tıraş yaparsa hastalığı bu kez kendisi alır. Kuluçka süresince bir belirti olmadığı için berber de kendini sağlıklı zannedip çalışmaya devam ederse temas ettiği her kişi risk altına girer" uyarısında bulundu."Kötü ve üzücü durumlara sebebiyet vermemek için bu konuda özellikle vatandaşlarımıza çok görev düşüyor" diyen Sivri, vatandaşlara "Lütfen kişisel bakımlarınızı evde yapabildiğiniz kadar yapın. İki üç hafta daha sabredin, ondan sonra kuaför salonuna da berbere de gidersiniz" dedi.Koronavirüs salgını nedeniyle tıraş olamadığını belirten Celal Çobanbaşı ise, tıraş olmak için eve berber çağırmanın sağlık açısından tehlikeli olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Vatandaşlardan Zülal Özçavdar is, "Koronavirüs salgınından önce saç bakımı ve kişisel bakım için ayda bir kez kuaföre gidiyordum. O kadar tehlikeli bir zaman ki artık kimse kimseye güvenmiyor. Eve kuaför çağırmak çok sağlıklı değil" dedi.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Babacan'dan Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum Haberler
Babacan'dan Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı Haberler
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı
Survivor'da gerginlik! Acun, oyun oynamak istemeyen Nisa'ya sert çıktı Haberler
Survivor'da gerginlik! Acun, oyun oynamak istemeyen Nisa'ya sert çıktı
Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı
Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
Fahriye Evcen'den oğlunun 1. yaşına duygusal kutlama: Sen kalbimin ta kendisiymişsin
Fahriye Evcen'den oğlunun 1. yaşına duygusal kutlama: Sen kalbimin ta kendisiymişsin
Emre Mor'dan 'kaçtı' iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
Emre Mor'dan "kaçtı" iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
Yol kenarında kahvaltı yapan şahıs, nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla ayağından vuruldu
Yol kenarında kahvaltı yapan şahıs, nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla ayağından vuruldu
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bursa'da kronik rahatsızlıkları bulunan 60 yaşındaki kadın, koronavirüsü yendi
Bursa'da kronik rahatsızlıkları bulunan 60 yaşındaki kadın, koronavirüsü yendi
Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek
Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek
Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı
Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti...
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Dilan Çıtak Şeyma Subaşı Süleyman Soylu
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk İstifa Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Uzmanlardan 'eve berber çağırmayın' uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 08:32:33. #1.14#
title