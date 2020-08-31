Uzmanlar tarafından kullanılması önerilmeyen ve asıl adı "Mono Sodyum Glutamat" olan Çin Tuzu neden zararlıdır? Çin Tuzu kullanım alanları nerelerdir?
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Uzmanlar tarafından kullanılması önerilmeyen ve asıl adı "Mono Sodyum Glutamat" olan Çin Tuzu neden zararlıdır? Çin Tuzu kullanım alanları nerelerdir?

Çin Tuzu bir çeşit kimyasal maddedir. Tad verici olarak kullanılır. Uzmanlar tarafından tehdit görülen bu madde o ürünü daha fazla yemenize neden olur. Peki, Çin Tuzu hangi besinlerde bulunur? Çin Tuzu yararlı mıdır? Çin Tuzu nedir?

Uzmanlar tarafından kullanılması önerilmeyen ve asıl adı
31.08.2020 09:02 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:06

Uzun yıllardır uzmanların üzerinde çalıştığı ve zararları saymakla bitmeyen Çin Tuzunun kullanımının yasaklanması istendi. En önemli problemlerin başında obezite gelmektedir. Peki, Çin Tuzunun zararlarınelerdir? Çin tuzu yararı var mı?

ÇİN TUZU NEDİR?

Tüm canlı organizmalarda yer alan ve insan yapısını oluşturan 20 aminoasitten biri olan glutamik asit, Çin tuzunun asıl yapısını oluşturan kimyasal bir maddedir.

ÇİN TUZUNUN ZARARLARI NELERDİR?

-Obeziteye sebep olur.

-Gözdeki retina tabakasına hasar verir.

-Astım krizlerini tetikler.

-Hamile ya da emziren kadınlar Çin tuzu kullandıklarında zararı olur.

-Sinir hücrelerinde hasara sebep olabilir.

-Böbrek yükünü arttırdığından dolayı böbrek hastalıklarına neden olabilir.

ÇİN TUZUNDAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILIR?

Paketli, hazır gıdalardan uzak durmalıyız. Daha çok evde yemek yemeli, fast food yiyeceklerinden uzak durmalıyız. Hazır köfte, cips, hamburger gibi yiyeceklerde yüksek miktarda Çin Tuzu bulunur.

ÇİN TUZU HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Hazır köfte harçları

Hazır çorba

Et suyu tabletler

Salata sosları

Meyveli yoğurt

Dondurma

Cips çeşitleri

Katı yağlar

Hazır köfteler

Hamburger ve tost ekmekleri

Fast food gıdaların hepsi

Paketlenmiş soslar

Abur cubur

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