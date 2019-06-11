Uzmanından yaz tatili için öğrencilere ve velilere tavsiyeler

Uzun ve yorucu bir okul dönemini bitirip, sınavlar, ödevler gibi stresleri geride bırakan çocuklara ve ailelere tavsiyelerde bulunan Uzman Psikolog Feriha Kaşifoğlu, karne konusunda nasıl yaklaşılması gerektiğine ve yaz tatilinin nasıl verimli hale getirilebileceğine dair açıklamalarda bulundu. Karne günü geldi çattı ve çocukların sabırsızlıkla beklediği yaz tatili başlıyor. Tatil döneminde çocukların verimli vakit geçirmesi eğitim hayatı için önemli olduğundan aileler ve öğrenciler için uzmanlar tavsiyelerde bulunuyor. Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesinden Uzman Psikolog Feriha Kaşifoğlu da karnenin, çocuğun eğitim hayatındaki gelişme ve değişmeleri, hangi alanlara ilgisinin bulunduğunu ve hangi alanlarda sıkıntı yaşadığını gösteren bir rehber olduğunu ifade etti. Kaşifoğlu, aynı zamanda aileleri karneyi bir övünç veya utanç kaynağı olarak algılamamaları, çocuğunun gelişimini takip etmek ve hangi alanlarda desteğe ihtiyacı olduğunu anlamak için bir araç olarak görmeleri konusunda uyardı.

KARNE DEĞERLENDİRİLİRKEN ÇOCUĞA YAKLAŞIM NASIL OLMALI? Uzman Psikolog Feriha Kaşifoğlu ebeveynlere, karne değerlendirmesi yaparken çocuğa karşı yargılayıcı tavırlardan kaçınmaları, yıkıcı değil yapıcı değerlendirme yapmaları, eleştirmemeleri, onlara destek ve güven vermeleri, her çocuğun benzersiz ve tek olduğu unutulmamaları ve yaşıtlarıyla kıyaslamamaları tavsiyesinde bulundu.

"Ailelerin çocuktan beklediği yüksek başarı ve onlara 'tembel', 'sorumsuz' gibi olumsuz sıfatlar yakıştırması öz güven eksikliği oluşturacak ve strese yol açacaktır. Çocuğa ödül verme ve övgüde bulunmada abartıdan kaçınarak, bütün sene boyunca göstermiş olduğu başarı ve emekten dolayı teşekkür edilmeli ve verilen ödüller çocuğun yaşına uygun olmalıdır" diyen Kaşifoğlu, yaz tatili konusunda da faydalı önerilerde bulundu. Öncelikle tatilin çocukla birlikte ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak planlanması gerektiğini ifade eden Kaşifoğlu, bu süre ne kadar verimli ve yeterince dinlenerek geçirilirse gelecek döneme o kadar hazır ve dinamik başlangıç yapılabileceğini hatırlattı. Uzman Psikolog Kaşifoğlu, sanal ortamdan uzak olacak şekilde kültür, sanat ve doğa etkinliklerine yönlendirmenin çocuğa fiziksel ve psikolojik açıdan rahatlama sağlayacağını kaydetti. Yaz aylarının çocukların doğayı tanıyıp öğrenmeleri için de bir fırsat olduğunu söyleyen Kaşifoğlu, kapalı alanda yapılan aktiviteler yerine dışarıda yaşıtlarıyla vakit geçirip oynayacağı oyunların çocuğun problem çözme becerisini ve sosyal ilişkilerini geliştireceğinin altını çizdi.

SPOR YAPMAYA TEŞVİK EDİN Kaşifoğlu, kış aylarında okul döneminde soğuk hava ve okul programının yoğunluğundan dolayı kapalı alanda geçirilen zamanın çok fazla olduğunu belirtti ve çocuğun fiziksel faaliyet ihtiyacını gidermek, rekabet, zafer ve yenilgi olgularıyla başa çıkmayı öğrenmesini sağlamak amacıyla ilgilendiği bireysel sporlara ya da takım sporlarına yönlendirmekte fayda olduğunu söyledi.

BİRLİKTE OKUYUN Kaşifoğlu, çocuklar için tatil döneminde dinlendirici faaliyetler arasında okuma saatinin de olmasının önemine değindi ve "Mümkünse birlikte kitapçıya gidilip, ilgisini çeken kitabı seçmesi için çocuk teşvik edilmeli ve tatil boyunca birlikte okuma saati oluşturularak özendirilmelidir. Kendi tercih ettiği ve zevk alacağı türde kitap okumak çocuk için hem faydalı hem de dinlendirici olacak, ilgi alanlarını ve genel kültürünü geliştirebilecektir" dedi.

ÖDEVLERİ PLANLI YAPMAYA TEŞVİK EDİN Kaşifoğlu sözlerini tatil dönemi ödevlerine ilişkin şu önerilerle tamamladı:

"Aileler çocuğun okulda öğrendiklerini unutmaması ve yeni dönemde derslere uyumda zorlanmaması için verilen ödevleri çok yoğun ve ağır olmayan bir programla, birlikte planlayarak, günlük çalışmalarla yapması için yol gösterici olmalıdır. Ebeveynler, dinlendirici ve eğlenceli bir tatilin bütün öğrencilerin hakkı olduğunu unutmamalıdır. İyi değerlendirilmiş bir tatil ve iyi dinlenmiş bir çocuk demek, yeni eğitim ve öğretim yılına çok daha hazır bir çocuk demektir. İyi tatiller dileğiyle."

(İHA)

Kaynak: İHA