UZMANINDAN UYARI: SARI NOKTA HASTALIĞI OLAN KİŞİLERE AKILLI MERCEK TAKILMAMALI

Sarı nokta hastalığının doğumdan yaşlılığa kadar farklı sebeplere bağlı olarak da görülebildiğinin dile getiren Op. Dr. Hakan Özpolat, 'Sorunlu hamilelik, stres, diyabet, hipertansiyon ve damar tıkanıklığı gibi pek çok farklı durumda bu hastalık karşımıza çıkabilir.

Sarı nokta hastalığının doğumdan yaşlılığa kadar farklı sebeplere bağlı olarak da görülebildiğinin dile getiren Op. Dr. Hakan Özpolat, 'Sorunlu hamilelik, stres, diyabet, hipertansiyon ve damar tıkanıklığı gibi pek çok farklı durumda bu hastalık karşımıza çıkabilir. Sarı nokta hastalığı olan kişilere de akıllı mercek takılmasını önermiyoruz' dedi.

Halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen makula dejenerasyonunun tek bir hastalık tipi olmadığını, farklı yaş gruplarında farklı nedenlere bağlı olarak görülebildiğini kaydeden Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Özpolat, 'Bebeklerde ve çocuklarda da genetik geçişli 'makula distrofileri' yani 'sarı noktada gelişme bozuklukları' görülebiliyor. Bu nedenle bütün çocukların iherhangi bir sorun görülmese bile altı ay ile bir yaş arası ilk rutin göz muayenelerinin yapılması gerekiyor. Genç erkeklerde strese bağlı, hamilelik sırasında diyabet veya hipertansiyon nedeniyle orta ve ileri yaş grubunda pek çok hastalığa bağlı olarak sarı nokta hastalığı ortaya çıkabiliyor. Ancak insanlar, çoğunlukla sadece yaşlılıkta karşımıza çıkan sarı nokta hastalığını biliyor' diye konuştu.

'SARI NOKTA HASTALIĞI KÖR YAPMAZ'

Sarı nokta hastalığının kör yapmayacağını söyleyen Op. Dr. Özpolat, 'Gözde merkezinin bir hasar oluşsa bile hayati görüşü devam eder. Bu durumda hastalar baktıkları cismin ayrıntılarını göremez ve özellikle ciddi bir yakın görme sorunu yaşar. Sarı nokta hastalıklarında 3 çeşit tedavi yöntemi vardır. İlk seçenek 2004'ten beri en çok göz içine uyguladığımız ilaç enjeksiyonlarıdır. Ikinci seçenek ise 'soğuk lazer' olarak bilinen 'fotodinamik' tedavidir. Bu tedavi ise sarı nokta hastalıklarının belli bir grubunda çok etkili olmaktadır. İğne ve lazer tedavisinin etkili olmadığı bazı sarı nokta hastalıkları vardır ki bu durumlarda üçüncü seçenek olan ameliyatla sorunu düzeltmemiz gerekebilir. Doğumsal sarı nokta hastalıkları hariç tüm sarı nokta hastalıklarında erken teşhis ve zamanında uygun tedavi yapılırsa oldukça etkili sonuçlar alınabilir ' ifadelerini kullandı.

'SARI NOKTA HASTALIĞI OLAN KİŞİLERE AKILLI MERCEK TAKILMAMALI'

Sarı nokta hastalıklarında, katarakt operasyon zamanlamasının ve mercek tercihinin önemli olduğuna değinen Op. Dr. Hakan Özpolat, 'Katarakt operasyonunun ne çok erken ne de çok geç yapılması, optimal zamanlamasına retina uzmanı tarafindan karar verilmesi daha doğrudur. Sadece mercek operasyonu ile sarı nokta sorununu çözmek mümkün değildir. Ancak son yıllarda giderek geliştirilen 'Makula lensleri' ile yakın görmeyi nispeten güçlendirme şansımız artmaya başlamıştır. Ancak unutmamak gerekir ki bu merceklerle uzak görüşü değişmemekte, sadece yakın okuma gücünün artırılması çalışılmaktadır. Şu anda elimizde bulunan teknolojik ürünler yüzde 10 ila yüzde 30 arasında orta seviyede görüşü olan hastalara fayda sağlamaktadır. Halk arasında 'akıllı mercek' olarak bilinen 'multifokal merceklerin' ise kesinlikle sarı nokta hastalığı olan kişilere takılması tavsiye edilmez. Çünkü bu mercekler yapıları gereği sadece sağlam bir sarı noktada iyi sonuç verirler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı