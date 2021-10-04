UZMANINDAN UYARI: EĞİTİM KURUMLARI SİBER SALDIRILARIN HEDEFİNDE - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UZMANINDAN UYARI: EĞİTİM KURUMLARI SİBER SALDIRILARIN HEDEFİNDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
UZMANINDAN UYARI: EĞİTİM KURUMLARI SİBER SALDIRILARIN HEDEFİNDE

Haksız kazanç elde etmek için her yolu deneyen hackerlerin yeni hedefinde çocukların kişisel verileri bulunuyor.

Haksız kazanç elde etmek için her yolu deneyen hackerlerin yeni hedefinde çocukların kişisel verileri bulunuyor. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, 'Bilgileri çalınan çocuğun verileri ilerde dolandırıcılıkta kullanılabilir' dedi. Siber saldırganların hedefinde eğitim kurumlarının yer aldığını söyleyen Demircan, veli ve öğrencilerin kişisel verilerinin çalınması konusunda uyarılarda bulundu.

Pandemi döneminde eğitim sisteminin siber saldırıların hedefi olduğunu vurgulayan Osman Demircan, 'Eğitim sisteminin online olması hackerlerin iştahını kabarttı. Birçok okul özel verileri kendi sunucuları üzerinde tutuyor. Çocuğun bilgileri, ailelerin iletişim bilgileri, özel veriler, servis bilgileri ve birçok bilgi özel dosyaların içinde tutuluyor. Bu sistemler üzerinden veli ve öğrencinin kişisel verilerine ulaşılabilir' diye konuştu.

"ÇALINAN BİLGİLER BİRÇOK ALANDA KULLANILABİLİR"

Bilgileri çalınan çocukların 18 yaşına geldiklerinde verilerinin dolandırıcılar tarafından kullanabileceğini anlatan Demircan sözlerine şöyle devam etti:

'Çalınan bilgilerle ilerde kredi kartı çıkartma ve şirket açılması gibi birçok dolandırıcılık işlemleri yapılabilir. Kötü niyetli insanlar her zaman anlık çalışmazlar. Bu tarz büyük datalar çok kıymetlidir. 16 yaşındaki bir çocuğun kimlik verileri çalındığında bir çocuğun özgürlüğünü çalmış oluyorlar. Çalınan bilgiler birçok işlem için kullanılabilir. Şu an çocukların içerisinde olduğu büyük bir data yok. Bilgileri çalınan çocuklar 18 yaşına girdiği zaman verileri derin internette ve farklı platformlarda çok değerli olacaktır.'

Çocukların mahremiyetinin her zaman korunması gerektiğini belirten Siber Güvenlik Uzmanı Demircan, 'Bu verileri zaman geçmeden koruma altına almalıyız. Velilerin bunlarla ilgili yapabilecekleri çok fazla bir şey yok. Okulların yapması gereken en önemli şey verilerin girildiği yeri korumaları. Özel okulların devlet tarafından denetleniyor olması gerekiyor. Hacklendiğinizde bilgileriniz hemen kullanılmayabilir' ifadelerini kullandı.

"SİBER GÜVENLİK FARKINDALIĞI ARTIRILMALI"

Gelişen teknoloji karşısında güvenlik açıklarının her zaman olacağını aktaran Demircan, sözlerini şöyle noktaladı:

'Alabileceğimiz her türlü önlemi almalıyız. Karşımıza çıkan güvenlik açıklarını kullanarak verilerimizi çalmaya çalışan hackerlerde mutlaka bulunacak. Kişisel verilerin çalınmasıyla alakalı en zayıf halka insan. Teknolojik olarak birçok önlem alınabilir ama insan zafiyetinden kaynaklı birçok problem yaşanıyor olabilir. Birilerinin çocukların farkındalığını da artırması gerekiyor. Siber güvenlik farkındalığının okul seviyesinde artması gerekiyor. Bu işe hakim kişilerin okulları gezerek çocukların ve öğretmenlerin farkındalıklarını artırması gerekiyor. Böylelikle insan zafiyetini en aza indirmiş oluruz.'

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Vladimir Putin Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses Didem Arslan Yılmaz
Spor Kerem Aktürkoğlu Muslera Güven Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Neşet Ertaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: UZMANINDAN UYARI: EĞİTİM KURUMLARI SİBER SALDIRILARIN HEDEFİNDE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 12:24:04. #1.17#