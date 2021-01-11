Uzmanından, "Kovid-19 mutasyona uğrasın uğramasın üç kuralı hayatımızdan çıkarmayacağız" uyarısı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de tespit edilen yeni türünün daha ağır bir hastalığa neden olduğu yönünde herhangi bir veri bulunmadığını bildirdi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de tespit edilen yeni türünün daha ağır bir hastalığa neden olduğu yönünde herhangi bir veri bulunmadığını bildirdi.

Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Virüs mutasyona uğradı" denildiğinde hep olumsuz bir algı oluştuğunu ancak mutasyonun doğal bir sonuç olduğunu ve iyi yönde de mutasyonların olabildiğini aktardı.

İngiltere'de geçen yıl eylül ayında Kovid-19 virüsünün mutasyonunun tespit edildiğini ve aralık ayında raporlandığını hatırlatan Prof. Dr. Çiftdoğan, şöyle devam etti:

"Bu mutasyonun daha fazla bulaştırıcı olduğuna dair raporlar ve yayınlar çıktı. Bu yayınlarda, bulaştırıcılığın arttığı ama hastalığın seyrinde bir kötüleşmenin olmadığı vurgulanıyor. Özellikle Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin raporlarında bunu görüyoruz. Hastalığın daha ağır seyrettiğine dair bir veri yok ama bulaştırıcılığının arttığına dair veriler söz konusu. Özellikle 20 ve altı yaş grubunda sanki bu, mutant virüsün bulaştırıcılığının arttığına dair spekülatif açıklamalarda oldu ama Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin raporlarında okulların açık olduğu bu dönemde, Kovid-19 virüsünün 0-20 yaş gruplarında arttığı vurgulanıyor. Bu nedenle 'Çocuklarda mutant virüs daha fazla enfeksiyona yol açıyor' gibi, sonucun çıkarılmaması gerektiğini vurgulamak gerekiyor."

"Panik havası yaratmamakta fayda var"

"Mutant virüs çocuklarımızda daha ağır hastalığa neden olur mu?" diye soruları çok sık duyduklarını aktaran Prof. Dr. Çiftdoğan, şunları söyledi:

"Endişe ve panik havası yaratmamakta fayda var. İngiltere'de sadece mutasyona uğramış virüste değil Kovid-19 vakalarında artış söz konusu. Bu nedenle ekstra bir paniğe sebep yok. Raporlarda da belirtildiği gibi bu mutasyona uğramış virüsün daha ağır hastalığa neden olduğuna dair bir veri yok. Mutasyona uğrasın ya da uğramasın 3 kural, maske, mesafe ve hijyeni hiç hayatımızdan çıkarmayacağız. Olmazsa olmazımız aşılar. Ülkemize bir aşı geldi. Önerilen risk grubundaki kişilere aşı yapılmalı. Aşı bu süreçte en önemli mücadelemiz. Çocuklarda aşılama konusunda çalışmalar devam ediyor. Onay alan bir çalışma yok. Benim kendi görüşüm ilerde çocuklarımıza da aşılayacağız. Şu an mutasyona uğramış virüsle ilgili korkulacak bir şey olmadığını bilimsel veriler ışığında söyleyebiliriz. Tedbirlere aynen devam ettiğimiz sürece korkmamıza gerek yok."

Mutasyona uğramış virüsle enfekte olan çocuk ve erişkinlerde hastalığın daha ağır seyredeceği, daha ölümcül olacağına dair kaygılar olduğunu belirten Çiftdoğan, "Avrupa toplumlarından bununla ilgili kaygılar arttı. Türkiye'de de bu kaygılar arttı. Bunlar yersiz. Gereksiz yere panik havası yaratmanın anlamlı olmadığını düşünüyorum." dedi.

Türkiye'de mutant virüs konusunda alınan önlemleri değerlendiren Çiftdoğan, riskli ülkelere havayolu ulaşımının durdurulmasının oldukça önemli ve iyi sonuçlar yaratacağını düşündüğünü söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler