Uzmanından ailelere uyarı: Çocuklarınızla aynı kitapları okuyun

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) okul-veli iş birliğini geliştirmeye yönelik 'Veli Akademisi Projesi' çerçevesinde İstanbul Fuat Sezgin Bilim Sanat Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmanın yolları hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Pelin Ekşi, "Ailecek okuma etkinliği düzenlenmeli. Aileler çocuklarıyla aynı kitapları okuyarak, bunlar hakkında konuşup sohbet ortamı yaratmalı" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Veli Akademisi Projesi'ne destek olan İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Pelin Ekşi, düzenlenen online etkinlikle öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması ile ilgili öğretmenlere ve velilere tavsiyelerde bulundu.

"KİTAPLIKTA ÇOCUKLARIN KİTAPLARI İÇİN DE YER AYRILMALI"

Okuma alışkanlığının bireye ve birey üzerinden topluma kattığı değerlere vurgu yapan Dr. Ekşi, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılmasında veli-okul işbirliğinin önemli olduğunu söyleyerek, "Bireylerin okuma sevgisini kazanabilmesi için aile örnek bir model sergilemeli. Evde bir kitaplık bulundurulmalı ve kitaplıkta çocukların kitapları için de yer ayrılmalı" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANABİLİR"

Ailecek okuma etkinliklerinin düzenlenmesi gerektiğini aktaran Dr. Ekşi, "Aileler çocuklarıyla aynı kitapları okuyarak, bunlar hakkında konuşup sohbet ortamı yaratmalı. Kitaplardaki kişiler, olaylar, günlük hayatta rastlanılan kişiler ve olaylarla ilişkilendirilirse, çocuklar kitaplarla hayat arasında bağ kurmayı da öğrenecektir. Yine kitaplardan öğrenilen yeni sözcükler, ifadeler hakkında konuşulup, çocukların dil gelişimine katkı sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMENLER DE KİTAP OKUMALI"

Dr. Ekşi konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aileler ve öğretmenler çocukların ilgi alanlarına yönelik kitapları okuması için destek olmalıdır. Çocuklar sadece ve illa roman, öykü gibi kurmaca türleri okumaya zorlanmamalı, yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda bilgilendirici kitaplar da okuyabilmelidir. Öğretmenler de kitap okumalıdır. Sınıfa elinde kitapla gelen öğretmen ilham vericidir. Öğretmenler okudukları ve sevdikleri kitaplar hakkında öğrencileriyle konuşup, onları okumaya özendirebilir."

"OKUYAN ÇOCUK, TESTLERDE DE DAHA BAŞARILI OLACAKTIR"

Kitap okumanın test çözme zamanından çalmak olmadığına değinen Dr. Ekşi, "Kitap okuyan çocuklarımızı "testini çöz, dersini çalış" diye ikaz etmek; okumayı yararsız bir faaliyet gibi göstermek doğru değil. Okuyan çocuk, testlerde de daha başarılı olacaktır. Çünkü okudukça kavrayışı ve okuma hızı artacaktır" dedi.

"DİZİ KARAKTERLERİ KİTAP OKURKEN GÖSTERİLMELİ"

Televizyon dizilerinde kitap okuyan karakterlere yer verilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Ekşi, "Özellikle popüler dizi karakterlerini kitap okurken göstermek yararlı bir model oluşturacaktır. Teknolojik okur-yazarlık konusunda da okulların öğrencileri bilinçlendirmesi bir diğer önemli noktadır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı