Uzman isimden yürekleri ferahlatan sözler: Ocak ayından sonra yağışlar artacak

Ülke genelinde sıcaklıklar bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi uzmanları endişelendirirken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, ocaktan sonra yağışların artacağını belirtip, "Şubat ve martta yağışlar biraz artacak gibi görünüyor. Nisan ve mayıs ayında beklenen yağışlar umut verici" dedi.

Son 50 yılın en sıcak ekim ayını yaşayan Türkiye'de ekim ayı ortalama sıcaklık değeri 15.2'den 18.4 seviyesine yükseldi. Peki son 10 yılın en kötü kasım ayı baraj doluluk oranını gören Türkiye'yi kuraklık tehlikesi mi bekliyor? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ntv.com.tr'nin haberine göre, kuraklık etkisinin deprem etkisinden oldukça fazla olduğunun altını çizen Adil Tek, dünyadaki doğal afetlerin etkileri sıralandığında depremin dördüncü sırada yer aldığını; ilk üçte de kuraklık, sel gibi meteorolojik kaynaklı doğal afetlerin olduğunu söyledi.

"SU KESİNTİSİYLE KARŞI KARŞIYA KALIRSAK ANLAYACAĞIZ"

Tek, ''Toplumsal olarak bizim bir sağırlığımız var. Biz bir olayı yaşamadan ne yazık ki ona inanmıyoruz. İlla göreceğiz ya da yaşayacağız o zaman inanıyoruz. Ciddi anlamda bir su kesintisi ile karşı karşıya kalırsak galiba o zaman anlayacağız'' ifadelerini kullandı.

"EKİM AYINDA 22-23 KİLOGRAM YAĞIŞ ALDIK"

Haziran ayındaki yağışların ortalamaların üzerinde olduğunu ancak temmuz ayında bu yağış oranının yarı yarıya indiğini belirten Adil Tek, ''Düşüş ağustos ayında da yaşandı hatta eylül ayında ortalamanın 3'te 1'i oranında yağış aldık. Eylül ayında İstanbul'a ortalama 66 kg yağış düşer. Ancak bu yılki eylül ayına baktığımızda ülke olarak 22-23 kilogram yağış almışız. Aynı durum ekimde de devam etmiş'' dedi.

Öte yandan ülkenin batı kesimleri kasım ayının başında su kaynaklarını besleyici yağışlar aldı. Ancak yine kasım ayının son günlerine doğru yağışlar azaldı.

YAĞIŞLARDA AZALMA VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan '2020 Yılı Ekim Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre; yağışlarda normale göre yüzde 58, geçen yıl ekim yağışlarına göre yüzde 21 azalma meydana geldi.

''NİSAN VE MAYIS AYINDA BEKLENEN YAĞIŞLAR UMUT VERİCİ''

Tek, kasım ayında da ortalamanın altında bir yağış miktarı beklediklerini söyleyerek, ''Aralık ve ocak ayında da mevsim normallerinin altında yağış almayı bekliyoruz. Şubat ve martta yağış miktarı biraz artacak gibi görünüyor. Nisan ve mayıs ayında beklenen yağışlar umut verici'' bilgisini verdi.

"SENARYO FELAKETİ ÇAĞIRMIYOR ANCAK TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMAK GEREK"

Tahminler ışığında senaryonun felaketi çağırmadığını ancak tedbiri de elden bırakılmaması gerektiğini de söyleyen Tek, sözlerine şu şekilde son verdi:

''Yaza girerken baraj doluluk oranının yüzde 30-35 bandında olması İstanbul'u büyük bir sıkıntıya sokar. Nisanda beklenen yağışlar belki bir nebze olsun rahatlatır durumu ancak bu seviyelere inme riskimiz bulunuyor''