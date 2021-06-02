Uzman isimden koronayı atlatanlar için ilginç tanımlama: Yarım insan olarak devam ediyorlar

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. İsmail Cinel, televizyonda katıldığı canlı yayında koronavirüsü atlatan kişilere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cinel, hastalığı atlatanları "yarım insan" olarak değerlendirerek, vücutlarındaki tahribat nedeniyle bu tanımı yaptığını dile getirdi. Cinel, herkesin aşı olması gerektiğini, hastalığa yakalanmanın aşı olmaktan daha kötü bir durum olduğunu söyledi.

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. İsmail Cinel ve Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, CNN Türk'te katıldıkları canlı yayında Semiha Şahin'e koronavirüs salgınıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Prof. İsmail Cinel, aşı olmamanın büyük risk taşıdığını belirterek, koronavirüs hastalığına yakalananların, hastalığı atlatsa bile vücutlarında önemli bir tahribatla hayatlarına devam ettiğini söyledi.

"YARIM İNSAN OLARAK KURTULMAK DEMEK"

Koronaya yakalananların, iyileştikten sonra vücutlarının eskisi gibi olmayacağını söyleyen Cinel, "Yani bu risklerin hiç birisine değmez. Aşı sıramız geldiği zaman koşmamız lazım. Yarım insan olarak kurtulmak demek bütün organ fonksiyonları açısından sadece akciğer değil böbrekler açısından organ fonksiyonlarımız bozulmuş halde iyileşebiliyoruz" dedi.

"YUTKUNMA SORUNU YAŞAYABİLİYORLAR"

Virüsü ağır atlatan bazı insanlarda yutkunma sorunları meydana geldiğini aktaran Cinel, "Bunlar koronavirüsün bıraktıkları. Bununla kalmıyor olay. Kullandığımız bazı ilaçların etkileriyle birlikte koronavirüsü ağır geçirenlerde kullandığımız ilaçlarla yutma fonksiyonlarında değişiklikler oluyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Hasta yutabildiğini sanıyor ama bir kısmı akciğerlerine kaçıyor bunların. Ve o zaman tekrar kısırdöngüler başlıyor" diye konuştu.

"KARA MANTARIN OLUŞMASINA NEDEN OLUYOR"

Koronavirüsün yarattığı tahribatlar arasında yer alan yüksek kan şekeri seviyesinin, kara mantar enfeksiyonuna neden olduğunu belirten Cinel, "Ne yazık ki şeker hastalarında da aynı şeyi yapıyoruz. Kullandığımız stereoidler, şeker hastalarında şeker regülasyonunun bozulmasına, kan - şeker düzeyinin bozulmasına yol açıyor. Yüksek kan - şeker düzeyleri kara mantar denilen hastalığın oluşmasına yol açıyor" dedi.