Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı

Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal; yorgunluktan solunum yollarına kadar her derde deva olan, sevgiyi berraklaştıran akuamarin taşını anlattı. Dal'a göre sertlik derecesi yüksek olan akuamarin taşının temizliği için bir gece toprakta bekletmek yeterli olacaktır.

Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva özellikleri ile ön plana çıkan Akuamarin taşını anlattı. Dal'a göre akuamarin taşı; sevgiyi berrak tutar, açık görüşlülüğü temsil eder, yorgunluğu alır ve hormon dengesini sağlar. ''Kahin taşı'' olarak da anılan bu taşın temizlenmesi için bir gece toprakta bekletilmesi gerekiyor.

SEVGİYİ BERRAK TUTAR

Mitolojide su gibi berrak görüntüsü olan Akuamarin, eski Yunanlılarda saflığı, berraklığı ve açık görüşlülüğü sembolize eder. Evliliği koruması ve sevgiyi berrak tutması için kullanılır. Kahinler tarafından ''Kahin Taşı'' olarak da anılırdı. Hatta denizcilerin sert dalgalar da denize Akuamarin taşını atarak dalgaların durduğu ve denizci taşı olarak da bilinmektedir.

HER DERDE DEVA

Vücudumuzda hormon dengesini sağlayan timüs bezleri üzerinde etkilidir. Alkol, sigara ve uyuşturucu gibi maddelerden uzak tutar. Akuamarin taşını seramik bir sürahide suyu hazırlandığında gastrit problemlerinin şifasın da minerallerden destek alınmaktadır. Yorgun ve sulanan gözlerde taş yarım saat kadar göz kapakların üstüne konulmalıdır. Solunum yollarında çok etkili iyileştirici bir özelliği vardır.

BİR GECE TOPRAKTA BEKLETİLEREK TEMİZLENİR

Akuamarini taşı lityum minerali taşıdığı için Hipertiroit hastası bir dizi kolye şeklinde kullanılmamalıdır. Taşın sertlik derecesi yüksektir. Suyla da temizlense de taşı mineral değerinden dolayı kullanıldığından dolayı ve mineraller toprakta olduğu için taş bir gece toprakta bekletilerek temizlenir. Unutmayın; taşlar tıp değildir. Minerallerden destek alınmaktadır.

Akuamarin taşı ile ilgili önemli bilgiler:

- Sertlik derecesi 7,5-8

- Kimyasal yapısı Be3, Al2, Si6, O18

- Çakralar boğazdır.