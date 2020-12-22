Uzman doktor korona virüse yenik düştü
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Uzman doktor korona virüse yenik düştü

22.12.2020 22:39 | Son Güncelleme: 22.12.2020 22:43
Uzman doktor korona virüse yenik düştü

Kastamonu Özel Anadolu Hastanesi'nde radyoloji uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Vedat Gök, korona virüs mücadelesini kaybetti.

Kastamonu Özel Anadolu Hastanesi'nde radyoloji uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Vedat Gök, korona virüs mücadelesini kaybetti. Gök, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kastamonu Özel Anadolu Hastanesi'nde Radyoloji uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Vedat Gök, bir süre önce yakalandığını korona virüs nedeniyle çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken sağlık durumu ağırlaşan Dr. Gök, Ankara'ya sevk edildi. Ancak Dr. Vedat Gök, korona virüsüne karşı mücadeleyi kaybetti. Uzman Dr. Vedat Gök'ün cenazesi memleketi Zonguldak getirildi. Baba evinden helallik olan alınmasının ardından Uzman Dr. Vedat Gök'ün cenazesi 19 Mayıs Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye, Cide Tabipler Odası Birliği Başkanı Dr Yusuf ÖZtür, Dr. Vedat Gök'ün mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. - ZONGULDAK

Uzman doktor korona virüse yenik düştü
Uzman doktor korona virüse yenik düştü
Uzman doktor korona virüse yenik düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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