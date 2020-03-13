Uzm. Dr. Özkul Koronavirüsten korunmak için iyi beslenmek gerekiyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Uzm. Dr. Özkul Koronavirüsten korunmak için iyi beslenmek gerekiyor - Haber
Koronavirüs, Ahmet Özkul, Güncel

Uzm. Dr. Özkul Koronavirüsten korunmak için iyi beslenmek gerekiyor

Uzm. Dr. Özkul Koronavirüsten korunmak için iyi beslenmek gerekiyorÖZEL Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Koronavirüs'ten nasıl korunması gerektiği hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

13.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:05
Uzm. Dr. Özkul Koronavirüsten korunmak için iyi beslenmek gerekiyor

Uzm. Dr. Özkul Koronavirüsten korunmak için iyi beslenmek gerekiyor

ÖZEL Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Koronavirüs'ten nasıl korunması gerektiği hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kalabalık ortamlarda fazla bulunulmaması gerektiğini söyleyen Özkul, Beslenme konusu çok önemli. Vücut direncini güçlü tutmamız lazım. Onun için iyi beslenilmesi, soğuktan korunulması, vücut direncini ayakta tutabilmek açısından meyvelere, sebzelere, vitaminlere ağırlık verilmesi gerekiyor dedi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesi üzerine birçok uzman korunma yöntemleri ve alınması gereken önlemler konusunda açıklamalarda bulundu. Koronavirüse karşı nasıl tedbir alınması gerektiği hakkında bilgilendirmelerde bulunan Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Uzm. Dr. Ahmet Özkul, özellikle el temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Tokalaşma ve kucaklaşmadan uzak durulması gerektiğini söyleyen Özkul, tedbir alınması halinde vaka sayısında bir artış olmayacağının altını çizdi.

'YAŞLILAR VE KRONİK HASTALAR DİKKAT ETMELİ'

Koronavirüse karşı kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini dile getiren Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Bu kalabalıkların içerisinde de özellikle yaşlıların ve kronik hastalar daha çok risk faktörü içerisinde olan gruplar. Yaşlıların ve kronik hastaların mutlaka korunmalı durması lazım ve genel toplum dışında olmaması lazım. Gripler kış mevsiminde daha fazla oluyor çünkü kış mevsiminde toplu yerlerde birlikte olunuyor. Koronavirüs'te insandan insana geçen bir hastalık olduğu baharın gelmesi bizim için biraz da avantaj oldu dedi.

'TEDBİRLER ALINDIKTAN SONRA PANİĞE GEREK YOK'

El temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Özkul, Selamlaşmalarda elle tokalaşmanın ve kucaklaşmanın yapılmaması gerekiyor. Bizim kültürümüzde de bu var. Selamlaşmalarda tokalaşma ve kucaklaşmaya dikkat etmemiz lazım. Biz de hastanemizde antiseptik malzemelere çok dikkat ediyoruz. Sterilizasyon ve dezenfeksiyona da dikkat ediyoruz. Gelen vatandaşlara da el hijyenini sağlaması için antiseptik maddeler veriyoruz. Tedbirler aldıktan sonra panik yapmaya gerek yok ifadelerini kullandı.

'VÜCUT DİRENCİNİ GÜÇLÜ TUTMAMIZ LAZIM'

Vücudun direnç kazanması için dengeli beslenilmesi gerektiğini dile getiren Özkul, Beslenme konusu da çok önemli. Vücut direncini güçlü tutmamız lazım. Onun için iyi beslenilmesi, soğuktan korunulması, vücut direncini ayakta tutabilmek açısından meyvelere, sebzelere, vitaminlere ağırlık verilmesi gerekiyor. Bu süreçte bol sıvı, sıcak sıvı alınmasını öneriyoruz diye konuştu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Uzm. Dr. Özkul Koronavirüsten korunmak için iyi beslenmek gerekiyor

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Uzm. Dr. Özkul Koronavirüsten korunmak için iyi beslenmek gerekiyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti Haber
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane Haber
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı Haber
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı
Koronavirüsü kim yaydı? Çin, ABD'yi işaret edip bir de öneride bulundu Haber
Koronavirüsü kim yaydı? Çin, ABD'yi işaret edip bir de öneride bulundu
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı Haber
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Haber
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl...
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak
Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya alındı
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya...
Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi
Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip görevlendirdi
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip...
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Bodrum'da vatandaşlar denize girdi
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Bodrum'da vatandaşlar denize girdi
Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması: Ortalık yangın yeri oldu
Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması: Ortalık yangın yeri oldu
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti
Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ali Babacan Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı
Magazin Uğur Akkuş Cem Yılmaz Sinan Akçıl Defne Samyeli
Spor Adem Büyük Ünal Karaman Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Avrupa Vatandaş Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: Uzm. Dr. Özkul Koronavirüsten korunmak için iyi beslenmek gerekiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 11:53:50. #1.15#