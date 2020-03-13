Uzm. Dr. Özkul Koronavirüsten korunmak için iyi beslenmek gerekiyor Uzm. Dr. Özkul Koronavirüsten korunmak için iyi beslenmek gerekiyorÖZEL Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Koronavirüs'ten nasıl korunması gerektiği hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Uzm. Dr. Özkul Koronavirüsten korunmak için iyi beslenmek gerekiyor

ÖZEL Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Koronavirüs'ten nasıl korunması gerektiği hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kalabalık ortamlarda fazla bulunulmaması gerektiğini söyleyen Özkul, Beslenme konusu çok önemli. Vücut direncini güçlü tutmamız lazım. Onun için iyi beslenilmesi, soğuktan korunulması, vücut direncini ayakta tutabilmek açısından meyvelere, sebzelere, vitaminlere ağırlık verilmesi gerekiyor dedi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesi üzerine birçok uzman korunma yöntemleri ve alınması gereken önlemler konusunda açıklamalarda bulundu. Koronavirüse karşı nasıl tedbir alınması gerektiği hakkında bilgilendirmelerde bulunan Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Uzm. Dr. Ahmet Özkul, özellikle el temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Tokalaşma ve kucaklaşmadan uzak durulması gerektiğini söyleyen Özkul, tedbir alınması halinde vaka sayısında bir artış olmayacağının altını çizdi.

'YAŞLILAR VE KRONİK HASTALAR DİKKAT ETMELİ'

Koronavirüse karşı kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini dile getiren Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Bu kalabalıkların içerisinde de özellikle yaşlıların ve kronik hastalar daha çok risk faktörü içerisinde olan gruplar. Yaşlıların ve kronik hastaların mutlaka korunmalı durması lazım ve genel toplum dışında olmaması lazım. Gripler kış mevsiminde daha fazla oluyor çünkü kış mevsiminde toplu yerlerde birlikte olunuyor. Koronavirüs'te insandan insana geçen bir hastalık olduğu baharın gelmesi bizim için biraz da avantaj oldu dedi.

'TEDBİRLER ALINDIKTAN SONRA PANİĞE GEREK YOK'

El temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Özkul, Selamlaşmalarda elle tokalaşmanın ve kucaklaşmanın yapılmaması gerekiyor. Bizim kültürümüzde de bu var. Selamlaşmalarda tokalaşma ve kucaklaşmaya dikkat etmemiz lazım. Biz de hastanemizde antiseptik malzemelere çok dikkat ediyoruz. Sterilizasyon ve dezenfeksiyona da dikkat ediyoruz. Gelen vatandaşlara da el hijyenini sağlaması için antiseptik maddeler veriyoruz. Tedbirler aldıktan sonra panik yapmaya gerek yok ifadelerini kullandı.

'VÜCUT DİRENCİNİ GÜÇLÜ TUTMAMIZ LAZIM'

Vücudun direnç kazanması için dengeli beslenilmesi gerektiğini dile getiren Özkul, Beslenme konusu da çok önemli. Vücut direncini güçlü tutmamız lazım. Onun için iyi beslenilmesi, soğuktan korunulması, vücut direncini ayakta tutabilmek açısından meyvelere, sebzelere, vitaminlere ağırlık verilmesi gerekiyor. Bu süreçte bol sıvı, sıcak sıvı alınmasını öneriyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA