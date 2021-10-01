Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın huzurevi ziyareti - Haberler
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Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın huzurevi ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın huzurevi ziyareti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, Safiye-Gönül Bayar Huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, Safiye-Gönül Bayar Huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti.

Huzurevi sakinleri ile özel olarak ilgilenen ve onların istek ve dileklerini dinleyen Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, huzurevi Müdürü Duran Önder'den yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ayyıldız; huzurevi ortamının güzel olduğunu, çok iyi şartlarda hizmet verildiğini ve yaşlıların huzurlu ve mutlu gördüğünü dile getirerek Safiye-Gönül Bayar Huzurevi personeline teşekkür etti.

Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız'a ziyaretleri esnasında Aile Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Bahadır Sarı eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın huzurevi ziyareti

Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın huzurevi ziyareti

Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın huzurevi ziyareti

Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın huzurevi ziyareti

Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın huzurevi ziyareti

Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın huzurevi ziyareti

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Haber: Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın huzurevi ziyareti - Haberler
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