Üzerine yatak devrilen Medine bebek, yaşamını yitirdi

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde üzerine yatak yorgan devrilen 1 yaşındaki Medine bebek, yaşamını yitirdi.

Çay'a bağlı Çayıryazı köyünde yaşayan E.A. dün sabah bebeği Medine A.'yı uyutup, dışarı çıktı. Bir süre sonra eve dönen anne, bebeğinin üzerine yatak ve yorganların devrildiğini gördü. Anne hemen bebeği Medine'yi yatak ev yorganların altından çıkararak, tepki vermemesi üzerine112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Medine bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Medine bebeğin cenazesi ise otopsi için ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muzaffer NAL