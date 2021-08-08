ÜZERİNE YANAN AĞAÇ DÜŞEN ORMAN GÖREVLİSİ, HAVA KUVVETLERİ'NE AİT HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI
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ÜZERİNE YANAN AĞAÇ DÜŞEN ORMAN GÖREVLİSİ, HAVA KUVVETLERİ'NE AİT HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'da yanan ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan orman görevlisinin Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'da yanan ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan orman görevlisinin Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterle hastaneye kaldırıldığını açıkladı. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Muğla/Merkez Ardıçovası mevkisinde yanan bir ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan bir orman görevlisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Arama Kurtarma helikopteri ile olay yerinden alınarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Yangınla mücadelede fedakarca görev yapan ve bu elim kazada yaralanan orman görevlimize acil şifalar diliyoruz" denildi.

ÜZERİNE YANAN AĞAÇ DÜŞEN ORMAN GÖREVLİSİ, HAVA KUVVETLERİ'NE AİT HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI
ÜZERİNE YANAN AĞAÇ DÜŞEN ORMAN GÖREVLİSİ, HAVA KUVVETLERİ'NE AİT HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI
ÜZERİNE YANAN AĞAÇ DÜŞEN ORMAN GÖREVLİSİ, HAVA KUVVETLERİ'NE AİT HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI
ÜZERİNE YANAN AĞAÇ DÜŞEN ORMAN GÖREVLİSİ, HAVA KUVVETLERİ'NE AİT HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ÜZERİNE YANAN AĞAÇ DÜŞEN ORMAN GÖREVLİSİ, HAVA KUVVETLERİ'NE AİT HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI - Haberler
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