Üzerine motosiklet düşen çocuk hayatını kaybetti
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Üzerine motosiklet düşen çocuk hayatını kaybetti

Üzerine motosiklet düşen çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te evlerinin önündeki park halinde olan motosikletin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan 2 yaşında ki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te evlerinin önündeki park halinde olan motosikletin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan 2 yaşında ki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, babası Ali Cüneyd Taha'ya ait motosikletin çevresinde oyun oynayan Abdurrahman Taha, motosikletin devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık Ekipleri küçük çocuğa yaptığı ilk müdahalenin ardından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan küçük çocuk hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilen küçük çocuğun cenazesi yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Küçük Abdurrahman'ın cenazesi Yeşilkent Mezarlığından defnedildi. - GAZİANTEP

Üzerine motosiklet düşen çocuk hayatını kaybetti
Üzerine motosiklet düşen çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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