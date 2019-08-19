Üzerine bahçe duvarı devrilen Recep, yaşamını yitirdi

19.08.2019 14:04

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde evin devrilen bahçe duvarının altında kalarak ağır yaralanan Recep Kurt (11), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Viranşehir'e bağlı kırsal Taşönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Recep Kurt, evlerinin bahçesinde oyun oynadığı sırada, bahçeyi çevreleyen taş duvar, büyük bir gürültü ile üzerine devrildi. Yakınları tarafından moloz yığını altından çıkarılan Kurt, olay yerine çağrılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk hayati tehlikesi olduğu gerekçesi ile Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Recep Kurt, doktorların tüm çabasına karşın yaşamanı yitirdi. Kurt'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak: DHA